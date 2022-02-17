Коронавірус в Україні: впродовж доби - 33 330 нових випадків, 259 людей померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 16 лютого було зареєстровано 33 330 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2837 дітей та 961 медпрацівник), 27 441 пацієнт одужав, 259 людей померли.



16 лютого в Україні від COVID-19 було вакциновано 66 082 людини. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу - 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу - 18 024 людини.



Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 631 689 людей, з них першу дозу отримали 15 631 687 людей, дві дози - 15 043 831 людина, додатковою дозою щепили 25 353 людини, бустерною дозою - 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 4261;

Вінницька область - 659 ;

Волинська область - 1062;

Дніпропетровська область - 2489;

Донецька область - 1707;

Житомирська область - 1497 ;

Закарпатська область - 532;

Запорізька область - 1401 ;

Івано-Франківська область - 757;

Київська область - 1466;

Кіровоградська область - 456;

Луганська область - 826;

Львівська область -1665 ;

Миколаївська область - 1127;

Одеська область - 1970;

Полтавська область - 1469;

Рівненська область -764 ;

Сумська область - 1408;

Тернопільська область - 750;

Харківська область -1781 ;

Херсонська область - 891;

Хмельницька область - 1817;

Черкаська область - 1186;

Чернівецька область - 420;

Чернігівська область - 969.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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