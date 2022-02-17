Коронавірус в Україні: впродовж доби - 33 330 нових випадків, 259 людей померли
Станом на ранок 17 лютого в Україні зафіксовано 4 637 260 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 824 - летальні, 3 866 755 осіб одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 16 лютого було зареєстровано 33 330 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2837 дітей та 961 медпрацівник), 27 441 пацієнт одужав, 259 людей померли.
16 лютого в Україні від COVID-19 було вакциновано 66 082 людини. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу - 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу - 18 024 людини.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 631 689 людей, з них першу дозу отримали 15 631 687 людей, дві дози - 15 043 831 людина, додатковою дозою щепили 25 353 людини, бустерною дозою - 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 4261;
- Вінницька область - 659 ;
- Волинська область - 1062;
- Дніпропетровська область - 2489;
- Донецька область - 1707;
- Житомирська область - 1497 ;
- Закарпатська область - 532;
- Запорізька область - 1401 ;
- Івано-Франківська область - 757;
- Київська область - 1466;
- Кіровоградська область - 456;
- Луганська область - 826;
- Львівська область -1665 ;
- Миколаївська область - 1127;
- Одеська область - 1970;
- Полтавська область - 1469;
- Рівненська область -764 ;
- Сумська область - 1408;
- Тернопільська область - 750;
- Харківська область -1781 ;
- Херсонська область - 891;
- Хмельницька область - 1817;
- Черкаська область - 1186;
- Чернівецька область - 420;
- Чернігівська область - 969.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.03
Купівля 28.03Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе