Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 387 людей, зареєстровано 7283 нових зараження

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 13 грудня було зареєстровано 7283 нові випадки COVID-19 (у тому числі 566 дітей та 134 медпрацівники), 27 130 пацієнтів одужали, 387 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1066;

Вінницька область - 100;

Волинська область - 365;

Дніпропетровська область - 299;

Донецька область - 541;

Житомирська область - 37;

Закарпатська область - 273;

Запорізька область - 405;

Івано-Франківська область - 164;

Київська область - 374;

Кіровоградська область - 153;

Луганська область - 144;

Львівська область - 169;

Миколаївська область - 309;

Одеська область - 404;

Полтавська область - 751;

Рівненська область - 246;

Сумська область - 144;

Тернопільська область - 85;

Харківська область - 177;

Херсонська область - 21;

Хмельницька область - 234;

Черкаська область - 602;

Чернівецька область - 90;

Чернігівська область - 130.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.