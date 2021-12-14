Коронавірус в Україні: впродовж доби померли 387 людей, зареєстровано 7283 нових зараження
Станом на ранок 14 грудня в Україні зафіксовано 3 570 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 602 - летальні, 3 233 009 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 13 грудня було зареєстровано 7283 нові випадки COVID-19 (у тому числі 566 дітей та 134 медпрацівники), 27 130 пацієнтів одужали, 387 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1066;
- Вінницька область - 100;
- Волинська область - 365;
- Дніпропетровська область - 299;
- Донецька область - 541;
- Житомирська область - 37;
- Закарпатська область - 273;
- Запорізька область - 405;
- Івано-Франківська область - 164;
- Київська область - 374;
- Кіровоградська область - 153;
- Луганська область - 144;
- Львівська область - 169;
- Миколаївська область - 309;
- Одеська область - 404;
- Полтавська область - 751;
- Рівненська область - 246;
- Сумська область - 144;
- Тернопільська область - 85;
- Харківська область - 177;
- Херсонська область - 21;
- Хмельницька область - 234;
- Черкаська область - 602;
- Чернівецька область - 90;
- Чернігівська область - 130.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе