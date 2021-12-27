Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ України.



Упродовж минулої доби 26 грудня підтвердили 1 864 нових випадків зараження COVID-19. Це приблизно на 3 тис. випадків менше, ніж попередньої доби 25 грудня.



Серед нових випадків 138 виявили у дітей, а 12 - у медпрацівників.



Також за добу госпіталізували 1 053 пацієнтів, від ускладнень загинули 133 людини. Одужали від коронавірусу 4 527 особи.



Найбільше нових випадків виявили у Києві (256), а також у Черкаській (135), Житомирській (132), Київській (131) та Донецькій (119) областях.



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