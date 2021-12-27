Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли
За добу 26 грудня в Україні зареєстрували 1 864 нових випадків зараження COVID-19, при цьому було госпіталізовано з ускладненнями 1 053 особи, 133 людини померли
Про це повідомляє пресцентр МОЗ України.
Упродовж минулої доби 26 грудня підтвердили 1 864 нових випадків зараження COVID-19. Це приблизно на 3 тис. випадків менше, ніж попередньої доби 25 грудня.
Серед нових випадків 138 виявили у дітей, а 12 - у медпрацівників.
Також за добу госпіталізували 1 053 пацієнтів, від ускладнень загинули 133 людини. Одужали від коронавірусу 4 527 особи.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (256), а також у Черкаській (135), Житомирській (132), Київській (131) та Донецькій (119) областях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.54Продаж 31
- Актуальне
- Важливе