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Коронавірус в Україні: за минулу добу зафіксовано 1 864 нових заражень, 133 людини померли

27 грудня, 2021 понедiлок
09:26
Коронавірус коронавірус

За добу 26 грудня в Україні зареєстрували 1 864 нових випадків зараження COVID-19, при цьому було госпіталізовано з ускладненнями 1 053 особи, 133 людини померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ України.

Упродовж минулої доби 26 грудня підтвердили 1 864 нових випадків зараження COVID-19. Це приблизно на 3 тис. випадків менше, ніж попередньої доби 25 грудня.

Серед нових випадків 138 виявили у дітей, а 12 - у медпрацівників.

Також за добу госпіталізували 1 053 пацієнтів, від ускладнень загинули 133 людини. Одужали від коронавірусу 4 527 особи.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (256), а також у Черкаській (135), Житомирській (132), Київській (131) та Донецькій (119) областях.

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епідемія
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COVID-19
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