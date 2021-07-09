Коронавірус: за добу померли 12 українців
8 липня в Україні зафіксовано 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників – 37)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 396 осіб;
- летальних випадків – 12;
- одужало – 885 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 341 особу,
- методом ІФА – 7 954 особи,
- експрес-тестами – 15 312 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 240 246 осіб;
- одужало – 2 176 110 осіб;
- летальних випадків – 52 572;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях.
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