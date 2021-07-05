Коронавірус: за добу померли 14 українців
За добу 4 липня в Україні зафіксовано 244 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників – 0)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 333 осіб;
- летальних випадків – 14;
- одужало – 419 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 889 осіб,
- методом ІФА – 1 712 осіб,
- експрес-тестами – 5 750 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 237 823 особи;
- одужало – 2 171 601 особа;
- летальних випадків – 52 484;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.
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