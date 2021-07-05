Коронавірус: за добу померли 14 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 333 осіб;

летальних випадків – 14;

одужало – 419 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 237 823 особи;

одужало – 2 171 601 особа;

летальних випадків – 52 484;

проведено ПЛР-тестувань – 10 925 065.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (101), Житомирській (17), Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.



