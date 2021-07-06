Коронавірус: за добу померли 20 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 20;

одужало – 1 086 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 151 особу,

методом ІФА – 8 271 особу,

експрес-тестами – 12 095 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 364 особи;

одужало – 2 172 687 осіб;

летальних випадків – 52 504;

проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.



