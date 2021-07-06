Коронавірус: за добу померли 20 українців
5 липня в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 26, медпрацівників – 11)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 266 осіб;
- летальних випадків – 20;
- одужало – 1 086 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 151 особу,
- методом ІФА – 8 271 особу,
- експрес-тестами – 12 095 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 238 364 особи;
- одужало – 2 172 687 осіб;
- летальних випадків – 52 504;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
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