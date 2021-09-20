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Коронавірус: за добу померли 44 українця

20 вересня, 2021 понедiлок
08:14
Коронавірус

19 вересня в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22)

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 1 255 осіб;
  • летальних випадків – 44;
  • одужало – 565 осіб.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 13 058 осіб,
  • методом ІФА – 2 011 осіб,
  • експрес-тестами – 9 723 особи.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 350 646 осіб;
  • одужало – 2 231 417 осіб;
  • летальних випадків – 54 919;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
 

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