Коронавірус: за добу померли 44 українця
19 вересня в Україні зафіксовано 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 255 осіб;
- летальних випадків – 44;
- одужало – 565 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 058 осіб,
- методом ІФА – 2 011 осіб,
- експрес-тестами – 9 723 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 350 646 осіб;
- одужало – 2 231 417 осіб;
- летальних випадків – 54 919;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.18Продаж 31.57
- Актуальне
- Важливе