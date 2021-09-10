Коронавірус: за добу померли 76 українців
За добу 9 вересня в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 348, медпрацівників – 61)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 056 осіб;
- летальних випадків – 76;
- одужало – 1 310 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 28 961 особа,
- методом ІФА – 6 784 особи,
- експрес-тестами – 25 236 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 310 554 особи;
- одужало – 2 218 873 особи;
- летальних випадків – 54 251;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
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