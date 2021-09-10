Коронавірус: за добу померли 76 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 056 осіб;

летальних випадків – 76;

одужало – 1 310 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 961 особа,

методом ІФА – 6 784 особи,

експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 310 554 особи;

одужало – 2 218 873 особи;

летальних випадків – 54 251;

проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.