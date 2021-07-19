Коронавірус: за добу померли п'ять українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 307 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 187 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 587 осіб,

методом ІФА – 1 613 осіб,

експрес-тестами – 5 770 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 677 осіб;

одужало – 2 181 385 осіб;

летальних випадків – 52 731;

проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.



