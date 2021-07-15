Корпорація Безоса Blue Origin відправить у космос 18-річного
18-річний Олівер Демен невдовзі стане наймолодшою людиною в космосі, піднявшись на борт разом з мільярдером Джефом Безосом, його братом Марком та 82-річною льотчицею Воллі Фанк на кораблі New Shepard
Про це йдеться в пресрелізі Blue Origin.
18-річний син генерального директора нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners Олівер Демен вирушить в космос на першому комерційному рейсі до космосу від компанії Blue Origin.
Олівер стане наймолодшою людиною в космосі і єдиним, хто отримав місце за $28 млн. Хлопець полетить замість переможця аукціону, імʼя якого досі не розголошується.
Переможець аукціону, який заплатив за квиток, не може летіти, тому що 20 липня зайнятий. Він візьме участь у майбутній місії.
Зазначимо, 82-річна Воллі Фанк летить у космос вперше. Вона проходила підготовку для польотів у космос у 1961 році разом їз ще 12 претенденткамиу проєкті NASA "Меркурій-13", однак програму скасували. Льотчиця летить на першому польоті New Shepard за запрошенням Безоса
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