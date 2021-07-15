Корпорація Безоса Blue Origin відправить у космос 18-річного

Про це йдеться в пресрелізі Blue Origin.



18-річний син генерального директора нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners Олівер Демен вирушить в космос на першому комерційному рейсі до космосу від компанії Blue Origin.



Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353 — Blue Origin (@blueorigin) July 15, 2021

Олівер стане наймолодшою людиною в космосі і єдиним, хто отримав місце за $28 млн. Хлопець полетить замість переможця аукціону, імʼя якого досі не розголошується.Переможець аукціону, який заплатив за квиток, не може летіти, тому що 20 липня зайнятий. Він візьме участь у майбутній місії.Зазначимо, 82-річна Воллі Фанк летить у космос вперше. Вона проходила підготовку для польотів у космос у 1961 році разом їз ще 12 претенденткамиу проєкті NASA "Меркурій-13", однак програму скасували. Льотчиця летить на першому польоті New Shepard за запрошенням Безоса