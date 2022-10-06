Про це 6 жовтня заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич на пресконференції командирів полку "Азов" в етері телеканалу "Еспресо".

"Стосовно азовців у головного розвідуправління РФ була відпрацьована наступна стратегія. Коли ми вийшли з полону, вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ", - поділився Кортевич.

Він зазначив, що розвідуправління Росії говорили, що хлопці "Азову" гарно воюють.

"Вони пропонували, я зараз беру в лапки цитату ГРУ, а не свою, "знищувати Захід і США", - розповів Кортевич.

За його словами, азовці категорично відмовилися, після чого історія з вербуванням скінчилася.

"В азовців одноголосно та одностайно була думка: "Вони наші вороги. Ми українські військові. Україна - наша батьківщина", - наголосив він.

21 вересня Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників України в обмін на Медведчука та 55 російських військових.

Пізніше, 29 вересня, у Росії захотіли екстрадиції звільнених азовців.

6 жовтня офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що не всі звільнені з полону азовці готові до спілкування з представниками медіа.