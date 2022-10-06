Спецслужби РФ пропонували азовцям "знищити Захід і США", - Кортевич
Російські спецслужби пропонували співпрацю воїнам полку АЗОВ
Про це 6 жовтня заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич на пресконференції командирів полку "Азов" в етері телеканалу "Еспресо".
"Стосовно азовців у головного розвідуправління РФ була відпрацьована наступна стратегія. Коли ми вийшли з полону, вони хотіли, так би мовити, завербувати "Азов" як підрозділ", - поділився Кортевич.
Він зазначив, що розвідуправління Росії говорили, що хлопці "Азову" гарно воюють.
"Вони пропонували, я зараз беру в лапки цитату ГРУ, а не свою, "знищувати Захід і США", - розповів Кортевич.
За його словами, азовці категорично відмовилися, після чого історія з вербуванням скінчилася.
"В азовців одноголосно та одностайно була думка: "Вони наші вороги. Ми українські військові. Україна - наша батьківщина", - наголосив він.
- 21 вересня Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників України в обмін на Медведчука та 55 російських військових.
- Пізніше, 29 вересня, у Росії захотіли екстрадиції звільнених азовців.
- 6 жовтня офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що не всі звільнені з полону азовці готові до спілкування з представниками медіа.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.18
Купівля 40.18Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 39.08Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе