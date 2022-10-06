Про це він розповів на пресконференції командирів полку "Азов" в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні існує дуже великий інформаційний запит на спілкування зі звільненими з полону азовцями. Зокрема з боку ЗМІ, медіа та блогерів. Проте нам потрібен час для того, щоб обробити ці запити. Існує чимало питань щодо бойових дій в Маріуполі, полону та деталей повернення. Хочу наголосити, що не всі звільнені азовці готові спілкуватись з представниками ЗМІ", - пояснив Самойленко.

Офіцер розвідки полку "Азов" наголосив на тому, що до медійності звільнених азовців потрібно підходити з обережністю.

"Існує чимало причин через, які хлопці не готові до спілкування зі ЗМІ. Це болючі переживання, травми та багато інших причин. Тому я прошу поставитись до цього з розумінням. До того ж підвищена увага з боку медіа до людей, які з цим ніколи не стикались також створює тиск на них”" - додав він.