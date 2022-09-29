У Росії захотіли екстрадиції звільнених із полону "Азовців"
У Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", звільнених із полону
Про це заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає російське видання ТАСС.
"Звільнили солдатів - молодці, довелося обміняти їх на азовців - отже, цей азовець має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом", - сказав він.
Володін додав, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
- Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.82
Купівля 40.82Продаж 41.77
-
EUR
Купівля 39.09Продаж 40.27
- Актуальне
- Важливе