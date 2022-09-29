У Росії захотіли екстрадиції звільнених із полону "Азовців"

Про це заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, передає російське видання ТАСС.

"Звільнили солдатів - молодці, довелося обміняти їх на азовців - отже, цей азовець має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом", - сказав він.

Володін додав, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

Згодом СБУ оприлюднила відео перших хвилин звільнення українських захисників.

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