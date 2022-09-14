Кортеж із тілом Єлизавети II прибув до Вестмінстерського палацу. Церемонія прощання з королевою триватиме 4 дні
Кортеж із тілом Єлизавети II прибув до Вестмінстерського палацу, де відбудеться церемонія прощання з королевою
Про це повідомляє The Guardian.
Труну з тілом королеви Єлизавети II кортеж доставив із Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу. Очолював процесію король Чарльз III. За труною йшли онуки королеви - принци Вільям і Гаррі.
Після 20-хвилинної служби, яку проведе архієпископ Кентерберійський, відбудеться церемонія прощання з королевою. Вона триватиме чотири дні й закінчиться похороном вранці 19 вересня.
По завершенню похорону король Чарльз III та його дружина повернуться до Букінгемського палацу.
- 8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.
- На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.
- Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви.
- 13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.
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