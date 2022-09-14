Про це повідомляє The Guardian.

Труну з тілом королеви Єлизавети II кортеж доставив із Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу. Очолював процесію король Чарльз III. За труною йшли онуки королеви - принци Вільям і Гаррі.

Після 20-хвилинної служби, яку проведе архієпископ Кентерберійський, відбудеться церемонія прощання з королевою. Вона триватиме чотири дні й закінчиться похороном вранці 19 вересня.

По завершенню похорону король Чарльз III та його дружина повернуться до Букінгемського палацу.

8 вересня 2022 року померла королева Єлизавета II. Вона правила Великою Британією 70 років.

На церемонії похорону до короля Чарльза III звернулася українка та подякувала йому за підтримку України.

Представників Росії, Білорусі та М'янми не запросили на похорон королеви.

13 вересня стало відомо, що заповіт королеви Єлизавети II засекретять щонайменше на 90 років.