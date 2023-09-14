Корупційна схема з українськими паспортами: суд обрав запобіжний захід ексдиректору Поліграфкомбінату
13 вересня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді заочного арешту ексдиректору ДП "Поліграфкомбінат", підозрюваному у привласненні пів мільярда гривень
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці прізвище не називають, але відомо, що Максим Степанов з грудня 2011 по 2016 рік очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна". Пізніше він був міністром охорони здоров'я України.
Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Відомо, що у 2013 році очільник Поліграфкомбінату придбав естонську компанію на підставних осіб, вимагаючи від іноземних партнерів постачання продукції через неї. Організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів - паспорти, ID-карти, посвідчення водія. Компанія-прокладка закупляла матеріали у виробників та перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. З 2013 по 2016 роки група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень через цю схему.
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