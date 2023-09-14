Корупційна схема з українськими паспортами: суд обрав запобіжний захід ексдиректору Поліграфкомбінату

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прізвище не називають, але відомо, що Максим Степанов з грудня 2011 по 2016 рік очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна". Пізніше він був міністром охорони здоров'я України.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.