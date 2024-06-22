Як зберегти букет троянд свіжим надовго: секрети догляду

Троянди — це дуже гарні квіти й кожен хоче, щоб прекрасний букет тішив око якомога довше. Є кілька простих, але ефективних способів, які допоможуть зберегти свіжість троянд до двох тижнів. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися красою своїх квітів значно довше.

Свіжість троянд

Для того щоб троянди якомога довше простояли у вас вдома, ви маєте перевірити їх свіжість ще в магазині. Дуже часто недоброчесні флористичні крамнички використовують деякі хитрощі, щоб замаскувати вже несвіжі квіти. Тому звертайте увагу на такі моменти:

Зріз стебла має бути чистим, без ознак засихання.

Троянди повинні мати приємний легкий аромат. Якщо ви його не відчуваєте, це може свідчити про те, що квіти не дуже свіжі.

Звертайте увагу на стан стебла. Воно має бути насичене вологою, без тріщин або інших дефектів.

Листочки мають бути рівномірного зеленого кольору, без дірок, жовтих плям або ознак в'янення. При скручуванні листок повинен легко повертатись у свою початкову форму.

Бутони троянд повинні бути спрямовані вгору і мати одночасно м'яку та щільну структуру, особливо біля основи. Свіжі квіти краще брати з напіврозпущеними бутонами, оскільки це означає, що вони будуть довше радувати своєю красою. Крім того, звертайте увагу на зелені листочки біля бутона, їх ще називають "сорочками". Часто саме ці елементи висмикують недоброчесні флористи, щоб приховати перші ознаки в'янення.

Як зберегти троянди свіжим якомога довше?

Перед тим як поставити троянди у вазу, необхідно правильно їх підготувати:

Використовуйте гострі ножиці або ніж, щоб обрізати кінці стебел під кутом 45 градусів. Це збільшує площу поверхні для поглинання води.

Зніміть всі листки, які будуть занурені у воду. Це запобігає гниттю і розвитку бактерій. Експерти зазначають, що близько 50-70% висоти стебел має перебувати у воді, щоб ефективно поглинати воду.

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Дуже важливо підібрати вазу правильної висоти та наповнити її прохолодною водою. Бажано, щоб ця вода була відстояною, прокип'яченою або фільтрованою.

У матеріалі Вікна-новини флористка Олена Петрова зазначила: "Чим вища ваза з холодною водою — тим краще". Крім того, бажано знайти прохолодне місце у квартирі та поставити троянди так, щоб на них не потрапляло пряме сонячне випромінювання. Забезпечте приміщення свіжим повітрям, але уникайте сильних протягів.

Щодня змінюйте воду у вазі та змивайте "слиз" зі стебел. Кожного разу, коли міняєте воду, повторно обрізайте кінці троянд на кілька міліметрів, щоб забезпечити краще поглинання води. До речі, важливо змінювати воду так, щоб на пелюстки не потрапляла волога.

Використовуйте додатково спеціальні засоби

Додайте у воду спеціальні хімічні засоби для квітів, які можна придбати у флористичних магазинах. Вони містять підживлення, кислоти для підтримання правильного рівня pH та антисептики для боротьби з бактеріями.

Якщо спеціальних поживних речовин ви не знайшли в магазині, тоді можна скористатися домашніми засобами. У матеріалі студії дизайну і флористики зазначають, що можна до води додати один із таких засобів:

аспірин

цукор

суміш оцту з цукром

галун

Всі ці речовини допомагають підтримувати воду чистою або забезпечують підживлення, тому квіти будуть радувати вас свіжістю довше.

Що не люблять троянди?

Троянди є досить вибагливими квітами, тому деякі умови та фактори можуть значно скоротити їхній термін життя. Існує перелік основних чинників, яких варто уникати, щоб троянди залишалися свіжими якнайдовше:

Пряме сонячне світло. Троянди швидко в’януть під впливом сонячних променів. Вони краще зберігаються в прохолодному та затіненому місці. Однак, тут потрібно знайти баланс, оскільки занадто мало світла також негативно впливає на квіти.

Троянди не люблять різких змін температури. Їх варто тримати в стабільному, прохолодному середовищі, подалі від нагрівальних приладів, протягів та кондиціонерів.

Етилен - це газ, який виділяють стиглі фрукти, наприклад, яблука та банани. Цей газ прискорює процес "старіння" квітів, тому тримайте троянди подалі від фруктів.

Брудна або застійна вода сприяє розмноженню бактерій, які швидко можуть пошкодити стебла та скоротити термін життя троянд.

Неправильна або нерегулярна обрізка стебел зменшує здатність троянд поглинати воду.

Троянди не переносять забрудненого повітря. Куріння, випаровування від кухонних приладів або хімічні речовини можуть прискорити в’янення квітів.

Фото: Freepik

Щойно ви принесли квіти додому, виконайте всі підготовчі етапи, а вже потім звільняйте троянди від обгортки та ставте у вазу. Цей час потрібен для того, щоб квіти пристосувались до нових температурних умов у вашій квартирі. Крім того, не варто експериментувати та тримати троянди у вазі з іншими квітами, оскільки вони не люблять такого "сусідства".

Зберігати троянди свіжими до двох тижнів не так складно, як може здатися. Головне — правильно підготувати квіти, забезпечити їм відповідні умови та регулярно доглядати за ними. Використовуючи ці прості поради, ви зможете довше насолоджуватися красою та ароматом своїх троянд.