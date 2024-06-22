Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Як зберегти букет троянд свіжим надовго: секрети догляду

Як зберегти букет троянд свіжим надовго: секрети догляду

22 червня, 2024 субота
10:05
корисні поради Як зберегти букет троянд свіжим надовго?

Троянди — це символ краси, любові та витонченості, але водночас вони є досить делікатними квітами, що потребують особливого догляду

Зміст

Троянди — це дуже гарні квіти й кожен хоче, щоб прекрасний букет тішив око якомога довше. Є кілька простих, але ефективних способів, які допоможуть зберегти свіжість троянд до двох тижнів. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися красою своїх квітів значно довше.

Свіжість троянд

Для того щоб троянди якомога довше простояли у вас вдома, ви маєте перевірити їх свіжість ще в магазині. Дуже часто недоброчесні флористичні крамнички використовують деякі хитрощі, щоб замаскувати вже несвіжі квіти. Тому звертайте увагу на такі моменти:

  • Зріз стебла має бути чистим, без ознак засихання.
  • Троянди повинні мати приємний легкий аромат. Якщо ви його не відчуваєте, це може свідчити про те, що квіти не дуже свіжі.
  • Звертайте увагу на стан стебла. Воно має бути насичене вологою, без тріщин або інших дефектів.
  • Листочки мають бути рівномірного зеленого кольору, без дірок, жовтих плям або ознак в'янення. При скручуванні листок повинен легко повертатись у свою початкову форму.
  • Бутони троянд повинні бути спрямовані вгору і мати одночасно м'яку та щільну структуру, особливо біля основи. Свіжі квіти краще брати з напіврозпущеними бутонами, оскільки це означає, що вони будуть довше радувати своєю красою. Крім того, звертайте увагу на зелені листочки біля бутона, їх ще називають "сорочками". Часто саме ці елементи висмикують недоброчесні флористи, щоб приховати перші ознаки в'янення.

Як зберегти троянди свіжим якомога довше?

Перед тим як поставити троянди у вазу, необхідно правильно їх підготувати:

  • Використовуйте гострі ножиці або ніж, щоб обрізати кінці стебел під кутом 45 градусів. Це збільшує площу поверхні для поглинання води.
  • Зніміть всі листки, які будуть занурені у воду. Це запобігає гниттю і розвитку бактерій. Експерти зазначають, що близько 50-70% висоти стебел має перебувати у воді, щоб ефективно поглинати воду.

Фото: Freepik

Дуже важливо підібрати вазу правильної висоти та наповнити її прохолодною водою. Бажано, щоб ця вода була відстояною, прокип'яченою або фільтрованою.

У матеріалі Вікна-новини флористка Олена Петрова зазначила: "Чим вища ваза з холодною водою — тим краще". Крім того, бажано знайти прохолодне місце у квартирі та поставити троянди так, щоб на них не потрапляло пряме сонячне випромінювання. Забезпечте приміщення свіжим повітрям, але уникайте сильних протягів.

Щодня змінюйте воду у вазі та змивайте "слиз" зі стебел. Кожного разу, коли міняєте воду, повторно обрізайте кінці троянд на кілька міліметрів, щоб забезпечити краще поглинання води. До речі, важливо змінювати воду так, щоб на пелюстки не потрапляла волога.

Використовуйте додатково спеціальні засоби

Додайте у воду спеціальні хімічні засоби для квітів, які можна придбати у флористичних магазинах. Вони містять підживлення, кислоти для підтримання правильного рівня pH та антисептики для боротьби з бактеріями.

Якщо спеціальних поживних речовин ви не знайшли в магазині, тоді можна скористатися домашніми засобами. У матеріалі студії дизайну і флористики зазначають, що можна до води додати один із таких засобів:

  • аспірин
  • цукор
  • суміш оцту з цукром
  • галун

Всі ці речовини допомагають підтримувати воду чистою або забезпечують підживлення, тому квіти будуть радувати вас свіжістю довше.

Що не люблять троянди?

Троянди є досить вибагливими квітами, тому деякі умови та фактори можуть значно скоротити їхній термін життя. Існує перелік основних чинників, яких варто уникати, щоб троянди залишалися свіжими якнайдовше:

  • Пряме сонячне світло. Троянди швидко в’януть під впливом сонячних променів. Вони краще зберігаються в прохолодному та затіненому місці. Однак, тут потрібно знайти баланс, оскільки занадто мало світла також негативно впливає на квіти.
  • Троянди не люблять різких змін температури. Їх варто тримати в стабільному, прохолодному середовищі, подалі від нагрівальних приладів, протягів та кондиціонерів.
  • Етилен - це газ, який виділяють стиглі фрукти, наприклад, яблука та банани. Цей газ прискорює процес "старіння" квітів, тому тримайте троянди подалі від фруктів.
  • Брудна або застійна вода сприяє розмноженню бактерій, які швидко можуть пошкодити стебла та скоротити термін життя троянд.
  • Неправильна або нерегулярна обрізка стебел зменшує здатність троянд поглинати воду.
  • Троянди не переносять забрудненого повітря. Куріння, випаровування від кухонних приладів або хімічні речовини можуть прискорити в’янення квітів.

Фото: Freepik

Щойно ви принесли квіти додому, виконайте всі підготовчі етапи, а вже потім звільняйте троянди від обгортки та ставте у вазу. Цей час потрібен для того, щоб квіти пристосувались до нових температурних умов у вашій квартирі. Крім того, не варто експериментувати та тримати троянди у вазі з іншими квітами, оскільки вони не люблять такого "сусідства".

Зберігати троянди свіжими до двох тижнів не так складно, як може здатися. Головне — правильно підготувати квіти, забезпечити їм відповідні умови та регулярно доглядати за ними. Використовуючи ці прості поради, ви зможете довше насолоджуватися красою та ароматом своїх троянд.

Теги:
Новини
Суспільство
Читайте також:
Артем Довбик (ліворуч), Словаччина - Україна
21 червня, 2024 п'ятниця
Словаччина - Україна 1:2: онлайн-трансляція матчу Євро-2024
путін
20 червня, 2024 четвер
Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі постачання зброї Україні
Марія Захарова
19 червня, 2024 середа
"Усі країни мають дізнатись про злочини Києва проти дітей": фейки та маніпуляції росЗМІ за 19 червня
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
22 червня
11:06
електроенергія
Укренерго змінило графіки відключення світла на 22 червня
11:01
повістка
У "Резерв+" не буде електронних повісток без ухваленого закону, - Міноборони
11:00
електроенергія
Збільшення обсягів обмежень споживачів через нічну атаку не планується: ситуація в енергосистемі на 22 червня
10:49
Олександр Сирський
Допомога США: Сирський заявив, що ЗСУ вже відчули посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу
10:37
окупанти орки
Кремль надіслав окупантам у "ЛНР" методичку з мобілізації
10:28
суддя_суддівська мантія
У США суд знову засудив нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Ненсі Пелосі: йому загрожує довічне ув'язнення
10:24
Енергосистема, електроенергія, обстріли
У ДТЕК пояснили, як визначаються обмеження електроенергії
10:11
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер
До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко
10:10
Російський дрон вбив патрульного на Херсонщині
10:09
OPINION
Вікторія Сюмар
Зима лише загострить демографічну кризу
09:49
Нацгвардія
Засуджені зможуть долучитися до лав Нацгвардії за власного бажання, - очільник МВС
09:43
USS Theodore Roosevelt
До Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Theodore Roosevelt
09:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині стабілізована, але ворог постійно проводить відновлення підрозділів, - комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко
09:24
Антоніу Гутерріш
Росія має дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, - глава ООН
09:18
сектор Гази
У Газі під обстріл потрапив наметовий табір біженців, є загиблі: ізраїльська армія заперечила причетність
09:07
Херсон
РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий
08:44
Резерв+
Онлайн-рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"
08:35
Селище Шуми
РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState
08:35
Анонс
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 22 червня
08:25
безпілотник, дрон
Росія скаржиться на атаку БПЛА у двох регіонах та в акваторії Азовського моря
08:18
Огляд
Невдала війна, плата за вбивство і двадцять два тапіри – 5 книг, де воюють культури і світогляди
08:14
Оновлено
Наслідки російської атаки на Івано-Франківськ 22 червня
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: під прицілом були енергооб'єкти на заході і півдні, є постраждалі
08:09
обстріл, ППО
Масована атака РФ: українська ППО знищила 25 повітряних цілей ворога
08:07
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
08:07
OPINION
Анатолій Амелін
Якою буде формула "заморожування" війни
07:46
торгівля людьми
В Італії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство
07:45
OPINION
Віталій Портников
Україна починає перемовини з ЄС
07:37
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія утримує у Чорному на Азовському морях 4 ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
07:31
путін
ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї
06:55
Роман Яремчук (праворуч), Словаччина - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів 21 червня
06:51
Румунія, прапор Румунії
У Румунії зафіксували 6 інцидентів з російськими дронами з початку вторгнення РФ в Україну
06:22
Енергодар, ЗАЕС
МАГАТЕ: в окупованому Енергодарі безпілотник зруйнував електропідстанцію, місто частково знеструмлене
05:41
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Польща через російську атаку України підіймала в небо винищувачі
05:07
скіфське золото
До деокупації Криму "Скіфське золото" експонуватиметься у Києві
04:20
Ентоні Блінкен
Блінкен подякував Південній Кореї за постійну підтримку України
03:38
Держдепартамент США
У Держдепі США дозвіл на удари по цілях у РФ назвали "питанням здорового глузду"
02:55
Південна Корея
Південна Корея через зростання напруженості у відносинах з КНДР викликала посла РФ
02:20
ЛГБТ
"Кохання не буде злочином": у Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками
01:52
Японія запровадила санкції проти китайських компаній, які підтримують війну РФ проти України
01:17
Інтерсіті
Укрзалізниця попередила про зміни маршруту трьох поїздів до Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV