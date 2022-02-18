Кошти для виплат підвищеної заробітної плати лікарям отримали усі медзаклади первинної ланки та екстреної медичної допомоги, - Ляшко

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Кошти для виплат зарплат вже є в медичних закладах, вони перераховані, виплати відбуваються, і більшість грошей вже надійшли лікарям та медичним сестрам", - повідомив Ляшко.



Також у пресслужбі повідомляють, що більшість закладів вторинної ланки вже отримали кошти за надані послуги у січні та авансові платежі за лютий. Є поодинокі затримки у надходженнях до закладів спеціалізованої допомоги. Як повідомляють у МОЗ, вони пов'язані зі складною процедурою контрактування Національної служби здоров'я України.



Водночас підвищену заробітну плату сімейні лікарі та медсестри, що працюють з ними, можуть отримати лише за умови, коли укладено мінімум 70% від оптимальної кількості декларацій з пацієнтами. Якщо кількість пацієнтів недостатня - сімейний лікар працює на неповній ставці.



"Сьогодні немає жодних підстав для переведення лікарів на 0,5 чи 0,75 ставки. МОЗ наразі дуже уважно стежить за кожним закладом, який намагається порушити трудові права медиків. Крім того, вже незабаром, спільно з Держпраці, ми розпочнемо детальні перевірки таких лікарень. Однак, що стосується лікарів, які працюють у первинній ланці, то у постанові зазначається, що лікар має укласти щонайменше 70% від необхідної кількості декларацій, аби отримувати гарантовану урядом заробітну плату у 20 тис. грн", - повідомив Ляшко.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я, мінімальна зарплата становить 20 тис. грн.