Коштом криптофонду Україна закупила 1 тис. аптечок для ЗСУ на суму $185 тис.

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.



"Продовжую розповідати про діяльність Криптофонду Aid For Ukraine. Сьогодні для потреб Збройних сил України отримали 1 тис. військових медичних аптечок польського виробництва на загальну суму $185 тис. Кожна така аптечка може врятувати життя нашим захисникам", - наголосив він.



Міністр нагадав, що фонд створили криптобіржі KUNA, FTX і блокчейн-компанія Everstake на підтримку української армії та цифрового, кіберопору.

Нагадаємо, раніше до України надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту.

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