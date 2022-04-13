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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Коштом криптофонду Україна закупила 1 тис. аптечок для ЗСУ на суму $185 тис.

Коштом криптофонду Україна закупила 1 тис. аптечок для ЗСУ на суму $185 тис.

13 квітня, 2022 середа
10:43
війна з Росією

Україна закупила 1 тис. польських аптечок для ЗСУ за кошти криптофонду Aid For Ukraine

Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Продовжую розповідати про діяльність Криптофонду Aid For Ukraine. Сьогодні для потреб Збройних сил України отримали 1 тис. військових медичних аптечок польського виробництва на загальну суму $185 тис. Кожна така аптечка може врятувати життя нашим захисникам", - наголосив він.

Міністр нагадав, що фонд створили криптобіржі KUNA, FTX і блокчейн-компанія Everstake на підтримку української армії та цифрового, кіберопору.

  • Нагадаємо, раніше до України надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту.

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ЗСУ
криптовалюта
Михайло Федоров
Мінцифри
фонд
аптечки
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