Коштом криптофонду Україна закупила 1 тис. аптечок для ЗСУ на суму $185 тис.
Україна закупила 1 тис. польських аптечок для ЗСУ за кошти криптофонду Aid For Ukraine
Про це заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Продовжую розповідати про діяльність Криптофонду Aid For Ukraine. Сьогодні для потреб Збройних сил України отримали 1 тис. військових медичних аптечок польського виробництва на загальну суму $185 тис. Кожна така аптечка може врятувати життя нашим захисникам", - наголосив він.
Міністр нагадав, що фонд створили криптобіржі KUNA, FTX і блокчейн-компанія Everstake на підтримку української армії та цифрового, кіберопору.
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