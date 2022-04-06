В Україну надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту. Всього їх закуплено більше 400 тис. одиниць, - Мінцифри
Для цієї потреби з криптофонду, створеного українською криптобіржею KUNA, було виділено майже $4 млн
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Фероров
"Сьогодні (6 квітня, - ред.) Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США (MRE MILITARY CERT. SINGLE COMPLETE MEAL. BRAND NEW RATIONS/MILITARY SPEC MADE IN THE USA). Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму $3 792 500 і чверть вже доставлено", - зазначив очільник Мінцифри.
Відзначимо, що фонд створено українською криптобіржею KUNA на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.
- Нагадаємо, вчора Михайло Федоров повідомив про два великі грошові внески на гуманітарні та військові потреби України. $140 млн та 100 млн чеських крон пожертвували засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam, відповідно.
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