В Україну надійшли перші сухпайки зі США, придбані за криптовалюту. Всього їх закуплено більше 400 тис. одиниць, - Мінцифри

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Фероров

"Сьогодні (6 квітня, - ред.) Збройні сили України отримали першу партію сухпайків виробництва США (MRE MILITARY CERT. SINGLE COMPLETE MEAL. BRAND NEW RATIONS/MILITARY SPEC MADE IN THE USA). Всього криптофондом придбано 410 тисяч таких продуктів для потреб ЗСУ на загальну суму $3 792 500 і чверть вже доставлено", - зазначив очільник Мінцифри.



Відзначимо, що фонд створено українською криптобіржею KUNA на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву.

Нагадаємо, вчора Михайло Федоров повідомив про два великі грошові внески на гуманітарні та військові потреби України. $140 млн та 100 млн чеських крон пожертвували засновники VP Epic Games та пошуковця Seznam, відповідно.

