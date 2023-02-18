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OPINION

Космічні війни: вже не фантастика, а реальність

Орест Сохар
18 лютого, 2023 субота
12:06
Погляд Орест Сохар

У найближчому майбутньому, ймовірно, ми побачимо розгортання зброї в космосі, включаючи гіперзвукові ракети й лазери космічного базування

Напередодні "надувного конфлікту" КНР випробувала військовий висотний аеростат. Успішний запуск і повернення кулі, яка досягла висоти понад 20 км, знаменує собою значний крок військових Піднебесної в їхньому прагненні до освоєння ближнього космосу.

Космос став вирішальним аспектом сучасної війни. Супутники використовуються для всього — від зв'язку і навігації до розвідки та наведення на ціль, і контроль над космосом стає дедалі важливішим для країн, які прагнуть отримати військову перевагу. Там навіть можна збивати балістичні ракети. Тому аеростати (летючі девайси, легші за повітря і часто невидимі для радарів) перетворюються на нову зброю.

У найближчому майбутньому, ймовірно, ми побачимо розгортання зброї в космосі, включаючи гіперзвукові ракети й лазери космічного базування. Цей арсенал не лише дозволить країнам захищати свої об'єкти в космосі, але й дасть їм можливість вражати цілі в будь-якій точці планети за лічені хвилини

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З розвитком технологій концепція космічної війни більше не обмежується науковою фантастикою. У найближчому майбутньому, ймовірно, ми побачимо розгортання зброї в космосі, включаючи гіперзвукові ракети й лазери космічного базування. Цей арсенал не лише дозволить країнам захищати свої об'єкти в космосі, але й дасть їм можливість вражати цілі в будь-якій точці планети за лічені хвилини.

Розвиток космічного потенціалу не обмежується лише Китаєм. Інші країни, в тому числі й Сполучені Штати, інвестують значні кошти в розвиток власного космічного війська, і перегони за домінування на цьому новому рубежі вже тривають повним ходом. Розвиток технологій і можливостей ближнього космосу матиме глибокий вплив на майбутнє війни й докорінно змінить наше уявлення про оборону і безпеку.

Американські військові визнали, що США мають прогалину в обізнаності про технологію, яка час від часу дозволяє китайським шпигунським повітряним кулям пройти через США

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До речі, американські військові визнали, що США мають прогалину в обізнаності про технологію, яка час від часу дозволяє китайським шпигунським повітряним кулям пройти через США. Саме тому команда ФБР намагається  дізнатися більше про обладнання, вилучене з китайської повітряної кулі, збитої над морем, зокрема про те, які дані вона могла збирати та чи здатна передавати їх у режимі реального часу.

Нещодавнє випробування китайських військових — це лише верхівка айсберга. Майбутнє космічних воєн стрімко розвивається, і країни намагаються не відставати. З розвитком технологій можливості використання космосу у війні обмежуються лише нашою уявою: майбутнє космічних воєн обіцяє бути неймовірним.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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