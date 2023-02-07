Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь С-1" - безумовна гордість російської оборонки, і розроблений для участі в парадах, підняття бойового духу ватників та самозаспокоєння панівної верхівки Мордору. Ну щось на кшталт шаманських амулетів, аби ніхто не наврочив. Подивіться самі.

Ефективність отого хваленого ЗРГК - 19%. Це офіційні дані московитів за підсумками війни в Сирії. "Панцирь" "не бачить" дрібні та тихохідні цілі, до яких саме належать безпілотники. Щоправда, він здатен реагувати на бойових гусей, принаймні русаки скаржилися, що великих птахів часто сприймає за БПЛА.

"Панцирь С-1" - безумовна гордість російської оборонки, і розроблений для участі в парадах, підняття бойового духу ватників та самозаспокоєння панівної верхівки Мордору. Ну щось на кшталт шаманських амулетів, аби ніхто не наврочив

ЗРГК особливо неефективний в умовах міської забудови. Через висотки комплекс ще слабше фіксує загрози, а ракети дуже часто руйнують навколишні будинки. Багато таких випадків було у Бєлгороді.

Ізраїль публічно принизив путінський "Панцирь С-1", показавши, що його ефективність близька до нуля.

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З десяток отих "панцирів" стоїть на озброєні армії Ірану. Ізраїль відправив зграю дронів на декілька іранських стратегічних об’єктів, і жоден збитий не був. Хоча це зовсім не заважає московитам і далі гордитися своїм комплексом.

З десяток отих "панцирів" стоїть на озброєні армії Ірану. Ізраїль відправив зграю дронів на декілька іранських стратегічних об’єктів, і жоден збитий не був. Хоча це зовсім не заважає московитам і далі гордитися своїм комплексом

До речі, орки незабаром дізнаються, що таке ефективна протиракетна оборона. Прем’єр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху сказав, що думає над передачею "Залізного купола" Україні. Ця система виявляє ціль за декілька секунд, а її ефективність оцінюється в 87-90%. "Купол" здатен збивати "гради", "урагани", снаряди, мінометні міни та безпілотники.

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Відтак: ЗРГК "Панцирь С-1" на дахах російських будинків — це не лише демонстрація страху кремля, але й неповноцінності та ефективності комплексу, «що не має аналогів у світі».

Те ж саме можна сказати взагалі про всю "сучасну" російську ППО: московити вирубують парки у Москві та натицюють там С-400, створюючи ілюзію захищеності. Але це вже зовсім інші історія.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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