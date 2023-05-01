Космічний телескоп Hubble помітив примарну галактику в сузір'ї Лева

Про це інформує NASA.

Фото лінзоподібної галактики NGC 3489 зроблено космічним телескопом NASA Hubble.

"Лінзоподібні галактики не є чисто спіральними або еліптичними галактиками. Вони мають ознаки обох типів. Лінзоподібні галактики складаються з центральної опуклої частини, де знаходиться багато зірок, і тонкого кругового диска з зорями, газом і пилом, як у спіральних галактиках, але без рукавів", - пише відомство.

Повідомляється, що ці галактики мають старіші зоряні популяції і майже не утворюють нових зірок, як еліптичні галактики.

У центрі NGC 3489 є активне ядро, або AGN. Це дуже яскрава область в середині галактики, яка світиться у всьому електромагнітному спектрі, коли чорна діра поглинає матерію, яка наближається до неї.

Лінзоподібна галактика належить до сейфертових галактик, які є одним з видів AGN. Вони тьмяніші та не перекривають своїм світлом решту галактики. Тому їх можна побачити галактику-господарку навколо чорної діри. Іншим видам AGN це не вдається через їх сильне випромінювання.

NGC 3489 розташована на відстані приблизно за 30 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Лева.