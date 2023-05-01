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Головна Наука Космічний телескоп Hubble помітив примарну галактику в сузір'ї Лева

Космічний телескоп Hubble помітив примарну галактику в сузір'ї Лева

1 травня, 2023 понедiлок
16:09
Наука

Космічний телескоп NASA Hubble зробив зображення лінзоподібної галактики NGC 3489. Лінзоподібні галактики не спіральні або еліптичні, вони виявляють риси обох

Про це інформує NASA.

Фото лінзоподібної галактики NGC 3489 зроблено космічним телескопом NASA Hubble.

"Лінзоподібні галактики не є чисто спіральними або еліптичними галактиками. Вони мають ознаки обох типів. Лінзоподібні галактики складаються з центральної опуклої частини, де знаходиться багато зірок, і тонкого кругового диска з зорями, газом і пилом, як у спіральних галактиках, але без рукавів", - пише відомство.

Повідомляється, що ці галактики мають старіші зоряні популяції і майже не утворюють нових зірок, як еліптичні галактики.

У центрі NGC 3489 є активне ядро, або AGN. Це дуже яскрава область в середині галактики, яка світиться у всьому електромагнітному спектрі, коли чорна діра поглинає матерію, яка наближається до неї.

Лінзоподібна галактика належить до сейфертових галактик, які є одним з видів AGN. Вони тьмяніші та не перекривають своїм світлом решту галактики. Тому їх можна побачити галактику-господарку навколо чорної діри. Іншим видам AGN це не вдається через їх сильне випромінювання.

NGC 3489 розташована на відстані приблизно за 30 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Лева.

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