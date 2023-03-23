Косово приєдналося до санкцій США проти незаконного формування ПВК "Вагнер"

Про це інформує видання Euractiv.

За словами віце-прем'єр-міністра Косова Бесніка Біслімі, американські санкції направлені на зменшення можливостей РФ вести війну проти України.

"З цієї причини міністерство закордонних справ та діаспори Косова пропонує доповнити і внести зміни до рішення уряду Косова щодо виконання міжнародних санкцій, запроваджених США, що реалізуються нашою республікою за міжнародними зобов'язаннями проти групи Вагнера, а також їхніх партнерів та інших компаній, які підтримують російську військову кампанію", - заявив він.

Між тим видання Euractiv пише, що причиною введення обмежень також може бути активність групи на Західних Балканах. У січні стало відомо, що ПВК "Вагнер" вербувала бійців у регіоні через зв’язки з правими організаціями. На це відреагували у США, запровадивши санкції проти групи.