Косово вводить санкції проти ПВК "Вагнер"
Косово приєдналося до санкцій США проти незаконного формування ПВК "Вагнер"
Про це інформує видання Euractiv.
За словами віце-прем'єр-міністра Косова Бесніка Біслімі, американські санкції направлені на зменшення можливостей РФ вести війну проти України.
"З цієї причини міністерство закордонних справ та діаспори Косова пропонує доповнити і внести зміни до рішення уряду Косова щодо виконання міжнародних санкцій, запроваджених США, що реалізуються нашою республікою за міжнародними зобов'язаннями проти групи Вагнера, а також їхніх партнерів та інших компаній, які підтримують російську військову кампанію", - заявив він.
Між тим видання Euractiv пише, що причиною введення обмежень також може бути активність групи на Західних Балканах. У січні стало відомо, що ПВК "Вагнер" вербувала бійців у регіоні через зв’язки з правими організаціями. На це відреагували у США, запровадивши санкції проти групи.
- 11 лютого стало відомо, що найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.45
- Актуальне
- Важливе