Про це повідомляє "Комерсанть"

Зазначається, що журналістка вийшла на зв'язок із власною редакцією "Комсомольська Правда". Наразі вона знаходиться на косово-сербському кордоні. За словами Дарії Асламової, її хотіли обміняти на американців або видати до рук української влади.

Відомо, що Дар'ю Асламову затримали на прикордонному переході на півночі країни. За словами глави МВС Косова Джеляля Швецла, багато країн довели, що вона займалася шпигунством на користь російської військової розвідки й діяла під виглядом журналістки.

Він додав, що Асламова також "брала участь у війні в Україні, поширюючи пропаганду вторгнення Росії в Україну".

Міністр зазначив, що влада Косова знала про її діяльність, і, за його словами, Асламовій заборонений в'їзд у багато країн.

Швецла підкреслив той факт, що вона намагалася потрапити до Косова через тиждень після напруженості, яка спалахнула у його північній частині.

Швецла опублікував на своїй сторінці у Facebook кілька фотографій журналістки з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим і ще одну з президентом Сирії Башаром Асадом.

Російське видання "Комсомольська правда" заявило, що Асламова працювала над "спецрепортажем, пов'язаним зі зростанням напруги між Сербією та Косовом".

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, яка запевнила, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".

1 серпня у російському кремлі заявили, що підтримують Сербію у конфлікті з Косово.

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