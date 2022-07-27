Костін блокував судову реформу, коли очолював комітет Ради, - юрист Жернаков

Про це заявив юрист та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков у ефірі Еспресо.

"Найважливіше для мене, що пан Костін на посаді голови правового комітету Ради всіляко блокував судову реформу. Ще на початку минулого року на різдвяні свята переписали повністю закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, повернувши норми про те, що фактично суддівська мафія мала б керувати конкурсом до ВККС", - сказав він.

Жернаков додав, що дуже складно було назад повернути оригінальну редакцію закону.

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"Також більше 15 місяців Костін жодного разу не поставив в порядок денний комітету розгляд законопроєкту про ліквідацію ворожого Окружного адмінсуду міста Києва, який майже заніс в реєстр судових рішень своє рішення про повернення Януковича на посаду президента України 16 лютого цього року і це на останніх сантиметрах буквально зупинили. Людина, який має такий послужний список - тепер в нас генпрокурор", - підсумував юрист.

27 липня Верховна Рада проголосувала за призначення генеральним прокурором висунутого президентом Володимиром Зеленським нардепа від "Слуги Народу", голову парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна.