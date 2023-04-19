Костін у США: Маємо посилити дипломатичний тиск на режим РФ, щоб повернути додому викрадених українських дітей
Під час робочої поїздки до Сполучених Штатів Америки генпрокурор України Андрій Костін обговорив об’єднання зусиль з партнерами задля повернення українських дітей
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Про обʼєднання зусиль для того, щоб повернути додому українських дітей, яких Росія продовжує викрадати тисячами, йшлося під час зустрічі Костіна з головою підкомітету палати представників конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики й довкілля Біллом Кітінгом. Також до зустрічі долучилася посол України в США Оксана Маркарова.
"Маємо посилити дипломатичний тиск на режим РФ, аби змусити його співпрацювати з міжнародними організаціями для повернення українських дітей. З Путіним, тепер офіційно обвинуваченим у воєнних злочинах, та іншими посадовцями злочинного режиму слід поводитися відповідним чином", – зазначив Андрій Костін.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Він підозрюється в незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
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