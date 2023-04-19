Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Про обʼєднання зусиль для того, щоб повернути додому українських дітей, яких Росія продовжує викрадати тисячами, йшлося під час зустрічі Костіна з головою підкомітету палати представників конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики й довкілля Біллом Кітінгом. Також до зустрічі долучилася посол України в США Оксана Маркарова.

"Маємо посилити дипломатичний тиск на режим РФ, аби змусити його співпрацювати з міжнародними організаціями для повернення українських дітей. З Путіним, тепер офіційно обвинуваченим у воєнних злочинах, та іншими посадовцями злочинного режиму слід поводитися відповідним чином", – зазначив Андрій Костін.