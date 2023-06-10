Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Ми вже бачимо новий "комітет загальнонаціонального порятунку" - це і Ковальчук (наближений до Путіна підприємець, - ред.) і Уткін (очільник ПВК Вагнера). А є ще фігура цікава, Затулін (перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, - ред.), звісно. На що мало хто звернув увагу, просто я людина, зациклена на питаннях ядерної стратегії, то мені це впало в вічі: і Пригожин, і Затулін, що ніколи жодного стосунку до ядерного питання не мали, обидва вставили у свої виступи однакові тексти, що вони категорично проти не лише використання ядерної зброї, а й категорично проти шантажу ядерною зброєю. Я трактую це як текст написаний, звісно, керівництвом цієї партії - сигнал зовнішньому світові: мовляв, ми не божевільні, з нами можна мати справу" - зауважив він.

Це меседж для Заходу, але у США також звертають увагу на непротокольні почесті очільника КНР Сі Цзіньпіна щодо російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

"По-перше під час візиту до Москви він мав з прем’єр-міністром зустріч віч-на-віч, окрім зустрічі з Путіним. Потім Сі запросив Мішустіна, і за місяць той був у Пекіні, де його приймали за протоколом очільника держави – і почесний караул, і парад, і тривала зустріч із Сі. До речі, всі ці антиядерні пасажі у вустах і Затуліна, і Пригожина виникли після повернення Мішустіна. І ще одна обставина: Мішустін жодного разу за роки прем’єрства не висловлювався з питань війни. Він якось усе про господарство, економіку", - наголосив політолог.