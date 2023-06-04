Держдума РФ констатувала провал усіх цілей Путіна в Україні

Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що за його словами, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну.

Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися "денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України", а також "захистити" жителів Донбасу, нагадав депутат.

"По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному. Що більше, деякі з них перестали мати будь-який сенс. Наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент. Вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати", - заявив він.

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Також зазначається, що він вважає, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити.

"Питання - чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського, чи його наступників існувати за підсумками всього того, що відбувається, чи ні? Залишиться, бо сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм надається, - насправді не вистачає", - уточнив Затулін.

Окрім цього, він зазначив, що хоча керівництво Росії й не висловлюється на цю тему, воно "дає зрозуміти", що усвідомлює ситуацію, що склалася.