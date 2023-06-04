Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Держдума РФ констатувала провал усіх цілей Путіна в Україні

Держдума РФ констатувала провал усіх цілей Путіна в Україні

4 червня, 2023 неділя
06:27
Війна з Росією держдума РФ

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках зі співвітчизниками, член провладної партії Єдина Росія Костянтин Затулін констатував провал так званої "СВО"

Про це повідомляють росЗМІ.

Стало відомо, що за його словами, РФ не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну.

Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися "денацифікації, демілітаризації та нейтралітету України", а також "захистити" жителів Донбасу, нагадав депутат.

"По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному. Що більше, деякі з них перестали мати будь-який сенс. Наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент. Вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати", - заявив він.

Читайте також: В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський

Також зазначається, що він вважає, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну, щоб щось із цим зробити.

"Питання - чи залишиться Україна під керівництвом Зеленського, чи його наступників існувати за підсумками всього того, що відбувається, чи ні? Залишиться, бо сил для того, щоб це подолати, за тієї підтримки, яка їм надається, - насправді не вистачає", - уточнив Затулін.

Окрім цього, він зазначив, що хоча керівництво Росії й не висловлюється на цю тему, воно "дає зрозуміти", що усвідомлює ситуацію, що склалася.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
  • 25 травня засновник ПВК ‎Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ.
  • Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що самі вагнерівці зацікавлені у ліквідації Пригожина.
Україна
Росія
Донбас
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Євген Пригожин
3 червня, 2023 субота
Пригожин висунув ультиматум щодо Бєлгородської області РФ
путін, путлер
2 червня, 2023 п'ятниця
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
3 червня, 2023 субота
Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
4 червня
01:55
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок обстрілу поранено людину
01:24
Кріштіану Роналду
Роналду відповів на запитання про завершення кар'єри
01:01
Ілюстративне фото
"Буде дуже потужним": Ексдиректор ЦРУ поділився очікуванням від контрнаступу ЗСУ
00:35
Інфографіка
Колос - Динамо, УПЛ
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед останнім туром сезону
00:21
пожежа
Рятувальники врятували трьох дітей з палаючої багатоповерхівки у Харківській області
2023, субота
3 червня
23:47
Оновлено
Дніпровський район. Російський обстріл, вибух, ракетний удар, вибухи
Росія обстріляла житловий будинок у Дніпровському районі. Поранено 5 дітей, рятувальники шукають людей під завалами
23:31
Ліонель Мессі
Мессі попрощався з ПСЖ
23:26
Леся Цуренко
Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
22:40
Володимир Зеленський
Зеленський: Наша незалежність України – це не щось абстрактне. Не забувайте дякувати воїнам
21:50
Олексій Резніков
Китай та Україна домовились розширити військовий зв’язок, - Bloomberg
21:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
З відходом путінського угруповання в Росії почнеться мафіозна боротьба, - Піонтковський
21:26
Еден Азар
"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
21:12
Концерт Rammstein
Rammstein на межі розпаду, - Bild
20:53
Бєлгород. Ілюстрація
У Бєлгородській області вимагають по 3 тис. рублів за евакуацію дітей зі Шебекіного, - ЗМІ
20:35
ДТП, Полтавщина
На Полтавщині сталась ДТП. Загинуло 4 людей, серед них 13-річний хлопчик
20:32
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за день відбили 16 атак росіян і знищили три склади боєприпасів, – Генштаб
20:25
"Манчестер Сіті"
"Манчестер Сіті" переміг МЮ у фіналі Кубка Англії
20:07
на фото: Судан
У Судані опозиційний до армії спецназ захопив національний музей у Хартумі
20:00
Ексклюзив
Глен Грант
Найнебезпечніше для України - давати Росії час, - британський полковник Ґрант
20:00
Ексклюзив
Звернення Пригожина до росіян наче списані із більшовицьких листівок Леніна і Троцького солдатам на фронті 1916-1917 років, - Піонтковський
19:49
Євген Пригожин
Пригожин висунув ультиматум щодо Бєлгородської області РФ
19:10
Дмитро Кулеба
Україна має стати членом НАТО без ПДЧ, - Кулеба
19:02
Ексклюзив
ракета ATACMS
Отримання Україною ATACMS дасть Росії розуміти, що гру закінчено, - британський експерт Грант
18:31
атака безпілотників на Москву
Польоти дронів над Москвою посилять бажання РФ перемогти, - британський полковник Ґрант
18:30
Ексклюзив
Путін Гаага
В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський
18:23
Олександр Лукашенко
Опозиція каже про патологію крові у Лукашенка. Його невістка написала пісню "Цінуйте справжнього чоловіка"
18:15
книги
Міністерство культури закликало українців долучитись до акції "Книга на фронт"
18:07
Угорщина
Угорщина має припинити провокації: МЗС відреагувало на відео з картою України без Криму
18:01
система протиповітряної оборони Patriot
Зеленський сказав, що для захисту України потрібно 50 батарей Patriot
17:51
Бахмут
Вагнерівці з Бахмута остаточно не вийшли, навчають новоприбулих, - Маляр
17:36
нафтова пляма
У морі поблизу Одеси з'явилася нафтова пляма
17:31
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо РФ оголосить війну, Захід має визначитися з подальшою реакцією, - британський полковник Ґрант
17:10
Ексклюзив
Польща
У Варшаві 4 червня відбудеться найбільший мітинг опозиції за останні 30 років, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
17:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступ ЗСУ може збігтися з виведенням вагнерівців із Бахмута, - Піонтковський
16:38
Президент України Володимир Зеленський
"Треба поговорити": Зеленський готовий зустрітися з президентом Бразилії
16:20
Ексклюзив
Ракета Storm Shadow
Storm Shadow кардинально змінює ситуацію: росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль, - британський експерт Грант
16:04
Іран
Іран планує створити військово-морський альянс із країнами Перської затоки
15:35
Ердоган
Ердоган склав присягу на новий термін
15:21
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"
15:13
МЗС України
Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV