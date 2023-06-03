В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що перший великий успіх українського наступу стане тригером незворотних політичних змін всередині Росії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Перший великий успіх українського наступу стане тригером незворотних політичних змін всередині Росії. Рік тому Путін спустив Пригожина з ланцюга, щоб дискредитувати Шойгу й Герасимова, а зараз Пригожин вже дискредитує саму ідею війни. Цитую його останні заяви: не ми придумали цю "спецоперацію", не ми розв'язали цю бездумну війну. Солдати, які кинуті в цю трагедію, коли вони розплющать очі, вони порвуть усіх, хто це зробив. Звісно, що Пригожин маніпулює, він фронтмен. Якби він був одиначкою, то був би давно ліквідований", - зазначив Піонтковський.
За словами політолога, в оточенні Путіна вже сформувалась досить серйозна група людей, яка зрозуміла, що війна програна.
"Цій групі треба вирішувати набагато важливіші задачі: як зберегти свою владу і свою власність у країні, що програла, в постпутінській та післявоєнній Росії. І Пригожин своїми зверненнями виконує найважливішу роль для цієї групи. Пригожин готує патріотичне суспільство до прийняття поразки. Він пропонує їм замість перемоги інше задоволення після війни – розправу над зрадниками, розправу над мешканцями Рублівки. Він аплодував нальотам дронів на Рубльовку. І за Пригожиним стоять дуже серйозні сили, передовсім КДБ, який вирішив, що війна програна. І зараз потрібно займатись тим, що треба зберегти владу й власність після поразки", - підкреслив Піонтковський.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 25 травня засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ
- Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що самі вагнерівці зацікавлені у ліквідації Пригожина
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