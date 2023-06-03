Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перший великий успіх українського наступу стане тригером незворотних політичних змін всередині Росії. Рік тому Путін спустив Пригожина з ланцюга, щоб дискредитувати Шойгу й Герасимова, а зараз Пригожин вже дискредитує саму ідею війни. Цитую його останні заяви: не ми придумали цю "спецоперацію", не ми розв'язали цю бездумну війну. Солдати, які кинуті в цю трагедію, коли вони розплющать очі, вони порвуть усіх, хто це зробив. Звісно, що Пригожин маніпулює, він фронтмен. Якби він був одиначкою, то був би давно ліквідований", - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, в оточенні Путіна вже сформувалась досить серйозна група людей, яка зрозуміла, що війна програна.

"Цій групі треба вирішувати набагато важливіші задачі: як зберегти свою владу і свою власність у країні, що програла, в постпутінській та післявоєнній Росії. І Пригожин своїми зверненнями виконує найважливішу роль для цієї групи. Пригожин готує патріотичне суспільство до прийняття поразки. Він пропонує їм замість перемоги інше задоволення після війни – розправу над зрадниками, розправу над мешканцями Рублівки. Він аплодував нальотам дронів на Рубльовку. І за Пригожиним стоять дуже серйозні сили, передовсім КДБ, який вирішив, що війна програна. І зараз потрібно займатись тим, що треба зберегти владу й власність після поразки", - підкреслив Піонтковський.