Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський
Ексклюзив

В оточенні Путіна вже сформувалась група людей, яка зрозуміла, що війна програна, - Піонтковський

3 червня, 2023 субота
18:30
Війна з Росією Путін Гаага

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що перший великий успіх українського наступу стане тригером незворотних політичних змін всередині Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Перший великий успіх українського наступу стане тригером незворотних політичних змін всередині Росії. Рік тому Путін спустив Пригожина з ланцюга, щоб дискредитувати Шойгу й Герасимова, а зараз Пригожин вже дискредитує саму ідею війни. Цитую його останні заяви: не ми придумали цю "спецоперацію", не ми розв'язали цю бездумну війну. Солдати, які кинуті в цю трагедію, коли вони розплющать очі, вони порвуть усіх, хто це зробив. Звісно, що Пригожин маніпулює, він фронтмен. Якби він був одиначкою, то був би давно ліквідований", - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, в оточенні Путіна вже сформувалась досить серйозна група людей, яка зрозуміла, що війна програна.

"Цій групі треба вирішувати набагато важливіші задачі: як зберегти свою владу і свою власність у країні, що програла, в постпутінській та післявоєнній Росії. І Пригожин своїми зверненнями виконує найважливішу роль для цієї групи. Пригожин готує патріотичне суспільство до прийняття поразки. Він пропонує їм замість перемоги інше задоволення після війни – розправу над зрадниками, розправу над мешканцями Рублівки. Він аплодував нальотам дронів на Рубльовку. І за Пригожиним стоять дуже серйозні сили, передовсім КДБ, який вирішив, що війна програна. І зараз потрібно займатись тим, що треба зберегти владу й власність після поразки", - підкреслив Піонтковський.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
  • 25 травня засновник ПВК ‎Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ
  • Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що самі вагнерівці зацікавлені у ліквідації Пригожина
Новини
ЗСУ
Сергій Шойгу
безпілотник
Валерій Герасимов
Вагнергейт
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
Лі Хуей
2 червня, 2023 п'ятниця
Спецпредставник Китаю Лі Хуей закликав Захід припинити постачати зброю Україні
на фото дим у порту Бердянська
2 червня, 2023 п'ятниця
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи в районі порту
путін, путлер
2 червня, 2023 п'ятниця
Події в Бєлгородській області ввели Кремль в ступор, вони не можуть обстрілювати власні території, - політолог Магда
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
3 червня
18:31
атака безпілотників на Москву
Польоти дронів над Москвою посилять бажання РФ перемогти, - британський полковник Ґрант
18:23
Олександр Лукашенко
Опозиція каже про патологію крові у Лукашенка. Його невістка написала пісню "Цінуйте справжнього чоловіка"
18:15
книги
У МКІП закликали українців долучитись до акції "Книга на фронт"
18:07
Угорщина
Угорщина має припинити провокації: МЗС відреагувало на відео з картою України без Криму
18:01
система протиповітряної оборони Patriot
Зеленський сказав, що для захисту України потрібно 50 батарей Patriot
17:51
Бахмут
У Бахмуті ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто, - Маляр
17:36
нафтова пляма
У морі поблизу Одеси з'явилася нафтова пляма
17:31
Ексклюзив
Глен Грант
Якщо РФ оголосить війну, Захід має визначитися з подальшою реакцією, - британський полковник Ґрант
17:10
Ексклюзив
Польща
У Варшаві 4 червня відбудеться найбільший мітинг опозиції за останні 30 років, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
17:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
Наступ ЗСУ може збігтися з виведенням вагнерівців із Бахмута, - Піонтковський
16:38
Президент України Володимир Зеленський
"Треба поговорити": Зеленський готовий зустрітися з президентом Бразилії
16:20
Ексклюзив
Ракета Storm Shadow
Storm Shadow кардинально змінює ситуацію: росіянам доведеться зробити багато додаткових оборонних зусиль, - британський експерт Грант
16:04
Іран
Іран планує створити військово-морський альянс із країнами Перської затоки
15:35
Ердоган
Ердоган склав присягу на новий термін
15:21
Дмитро Медведєв
Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"
15:13
МЗС України
Демілітаризована зона і референдуми: Індонезія запропонувала Україні свій "мирний план", у МЗС вже відреагували
15:12
Український митець Майк Ренард представив нову роботу на виставці у Словенії
15:00
Оновлено
Київ, обстріл поліклініки
Зачинене укриття у Києві: директору поліклініки Шугалевичу й заступниці райадміністрації Алєксєєнко присудили домашній арешт, охоронця затримано на 2 місяці
14:53
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Пригожин заявив, що Шойгу й Герасимов повинні застрелитись або їх стратять на Красній площі, - Піонтковський
14:27
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"
13:41
Ексклюзив
атака Москви дронами
Атака Москви дронами, цілком можливо, організована Росією, - британський експерт Грант
13:28
Колаборанти
Закликали співпрацювати з окупантами: на Дніпропетровщині та Миколаївщині оголосили підозру 4 громадянам
12:22
Зеленський
Деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі, - Зеленський
12:07
електроенергія, світло ЛЕП
Унаслідок російських обстрілів шість областей України частково залишилися без електропостачання, - Міненерго
11:47
Легіон “Свобода России”
Легіон "Свобода Росії" запропонував жителям Бєлгородської області евакуацію в Україну
11:26
Укриття у школах
В Україні перевірили понад 4800 укриттів, 252 були зачинені
11:07
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, - ДТЕК
10:46
СБУ оголосила підозру посадовцю Херсонської ОВА, який працював на РФ
СБУ повідомила про підозру чинному посадовцю Херсонської ОВА, який під час окупації міста працював на РФ
10:26
Ексклюзив
Дана Ярова
Не заважайте працювати волонтерам, - громадська діячка Ярова
10:24
Володимир Зеленський
Україна готова розпочати контрнаступ, - Зеленський
10:03
ліки
"Фуфломіцини" для українців: які ліки не варті вашої уваги та грошей
09:58
Ллойд Остін
Глава Пентагону попереджає про загрозу війни на Тайвані: конфлікт буде руйнівним
09:49
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Держава не в змозі самостійно подбати про своє військо і ще хоче стягнути податок на волонтерство, - волонтерка Корчинська
09:39
Вагнер, Євген Пригожин
ПВК Вагнер завершує виведення своїх військ з Бахмута. Там зростає роль російських десантників, - британська розвідка
09:19
Харківщина обстріл
Військові РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: 5 загиблих, 10 поранених
08:57
обстріл
За добу армія РФ вдарила по 24 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
08:53
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх багато
08:27
Херсонська область
На Херсонщині росіяни вдарили по приватних будинках, двох церквах та медзакладу: поранено 5 людей, з них 2 дитини
08:06
Огляд
Війна, яку треба виграти, Галичина на манжетах і як створюють монстронароди – 5 книг про витоки і нерівності
08:04
ліквідовані російські солдати
За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV