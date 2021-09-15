Козак: 2022 року курс гривні до долара не буде 28,6 грн/$, як прогнозує міністерство економіки, а менше

Інвестиційний банкір повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Курс долара США до гривні дає міністерство економіки, прогнозує цілий штат економістів, який думає, що буде за півтора роки. На початку 2021 року вони прогнозують, який курс буде вкінці 2022 року. З моменту прогнозу вже минуло майже пів року і ми бачимо, що гривня виросла за цей час, а не опустилася, як очікували. У вересні гривня виросла відносно долара США до 26,6. Загалом, уряд зацікавлений ставити курс вище, ніж він є насправді. Тобто вищий курс і відповідно цього перераховуються наші імпортні та експортні операції по середньорічному курсу, відповідно і бюджет виглядає краще”, – зазначив Козак.

Фінансист зазначив, що прогноз на 2022 рік у розмірі 28,6-28,7 гривня/долар – штучний, адже у всіх бюджетах на 2019, 2020 і 2021 роки уряд ставив вищий курс, ніж є насправді. Але дуже важливо, що жоден орган в Україні: ні Національний банк, ні міністерство фінансів, ні уряд – не зобов’язаний приводити курс в економіці до того, який записано у бюджеті.

“Прогнозований урядом курс – це показник, щоби порахувати імпортні й експортні операції, і надходження у бюджет за єдиним курсом. А насправді, відношення гривні до долара США може бути іншим. Уже 5 років Нацбанк не прив’язує курс, коли же курс прив’язували до показників у бюджеті, ми бачили до чого це призводило: курс стрибав з 5 до 8, потім до 12, 20 і 30 грн/долар США. Чи буде наступного року курс 28,6 грн за долар США, я гадаю, що ні, адже гривня буде міцнішою. Ми очікуємо курс 27-28 грн, тобто, якщо буде девальвація, вона буде не суттєвою, оскільки в країні курсує дуже багато валюти”, – зауважив Козак.

Нагадаємо, до Верховної Ради надійшов проєкт державного бюджету на 2022 рік, згідно з яким зростання економіки України в наступному році очікується на рівні 3,8%, середній курс валют - 28,6-28,7 грн за долар.

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