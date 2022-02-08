Кожен другий дорослий українець повністю вакцинувався від COVID-19, - Ляшко
Половина дорослих мешканців України зробила обидва щеплення від коронавірусу, але медична система може впоратися з навантаженням в умовах пандемії лише у випадку масової вакцинації населення
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
"Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації. Але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності", - зауважив він.
За словами міністра, світовий приклад доводить, що медичні системи можуть впоратися з навантаженням навіть у випадку великої кількості хворих.
"Але за однієї умови. Ця умова - масова вакцинація, оскільки щеплення проти COVID-19 - це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні", - наголосив Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ, нагадав, що щеплення від коронавірусу роблять безкоштовно. Також є вибір вакцин.
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