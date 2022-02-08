Кожен другий дорослий українець повністю вакцинувався від COVID-19, - Ляшко

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.



"Наразі кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації. Але цього ще мало для успішного проходження чергової хвилі зростання захворюваності", - зауважив він.



За словами міністра, світовий приклад доводить, що медичні системи можуть впоратися з навантаженням навіть у випадку великої кількості хворих.



"Але за однієї умови. Ця умова - масова вакцинація, оскільки щеплення проти COVID-19 - це можливість уникнути госпіталізації та ускладнень при інфікуванні", - наголосив Віктор Ляшко.



Очільник МОЗ, нагадав, що щеплення від коронавірусу роблять безкоштовно. Також є вибір вакцин.

Нагадаємо, МОЗ назвало відмінності реакції організму на вакцину та симптомів COVID-19.

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