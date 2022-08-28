Відповідне звернення розміщено на ТГ-каналі полтавського міського голови Олександра Мамая.

"Наша Полтава - це місто, яке прийняло найбільшу кількість "переселенців війни" - біженців. Полтава сьогодні - місто, де кожен третій - біженець. Ми - гуманітарний хаб Східної Європи. Ми прийняли цей гуманітарний виклик. Ми потребуємо вашої допомоги та залучення інвестицій для підтримки економіки", - зазначає керівництво міста.

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Полтава, зокрема, пропонує кожному бажаючому закордонному міста "укласти угоду про побратимство і почати системну співпрацю" у таких галузях:

- будівництво житла;

- медичні програми, освіта і охорона здоров’я;

- ліки, харчі, одяг;

- бізнесова співпраця.

"Простягніть руку допомоги цим людям! Україна - щит Європи. Ці люди тримають цей щит. Вони без одягу і ліків, без даху над головою, з дітьми на руках і без роботи. Вони на своїх плечах тримають мирне небо світу", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго передала гуманітарну допомогу до Запоріжжя.

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