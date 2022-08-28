Кожен третій у місті - це біженець. Полтава просить Європу та світ по допомогу
Українське місто Полтава розраховує на сприяння міст Євросоюзу та світу в подальшому забезпеченні усім необхідним розміщених в громаді внутрішньо переміщених осіб
Відповідне звернення розміщено на ТГ-каналі полтавського міського голови Олександра Мамая.
"Наша Полтава - це місто, яке прийняло найбільшу кількість "переселенців війни" - біженців. Полтава сьогодні - місто, де кожен третій - біженець. Ми - гуманітарний хаб Східної Європи. Ми прийняли цей гуманітарний виклик. Ми потребуємо вашої допомоги та залучення інвестицій для підтримки економіки", - зазначає керівництво міста.
Читайте і дивіться також: Єдина країна: як галичани записались у добробат і поїхали відбудовувати Чернігівщину. Ексклюзив Еспресо
Полтава, зокрема, пропонує кожному бажаючому закордонному міста "укласти угоду про побратимство і почати системну співпрацю" у таких галузях:
- будівництво житла;
- медичні програми, освіта і охорона здоров’я;
- ліки, харчі, одяг;
- бізнесова співпраця.
"Простягніть руку допомоги цим людям! Україна - щит Європи. Ці люди тримають цей щит. Вони без одягу і ліків, без даху над головою, з дітьми на руках і без роботи. Вони на своїх плечах тримають мирне небо світу", - йдеться у зверненні.
- Нагадаємо, компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго передала гуманітарну допомогу до Запоріжжя.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе