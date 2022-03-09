Кожен українець, який залишився без даху над головою, зможе залишити в "Дії" заявку на відшкодування, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у своєму відеозверненні.



За словами Шмигаля, вже за тиждень українці, які залишились без даху над головою зможуть залишити заявку на відшкодування майна в "Дії".



"Орієнтовно вже за тиждень у додатку Дія ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії. Ми вже створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури". І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог", - запевнив прем'єр-міністр України.



Денис Шмигаль також заспокоїв українців, які залишились без документів.



"Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в Дії також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Нагадаємо, Кабмін знизив ціну на газ для 12 українських ТЕС.

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