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Головна війна з Росією Кожна російська ракета, яка вдарила по нашій державі, є відповіддю, чи відкриті для України двері НАТО, - Зеленський

Кожна російська ракета, яка вдарила по нашій державі, є відповіддю, чи відкриті для України двері НАТО, - Зеленський

16 березня, 2022 середа
19:34
війна з Росією Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна російська ракета, яка вдарила по території України, є відповіддю, чи відкриті насправді для нашої країни двері НАТО

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, якби двері в НАТО були для України відкритими, то нам не довелось би вмовляти НАТО про закриття неба.

"Кожна російська ракета, яка вдарила по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно, то нам не довелось би переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити. Закрити від смерті, яку несуть російські повітряні сили", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський
російська агресія
війна
НАТО
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