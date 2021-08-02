Кожна третя перевірка Держпраці виявляє порушення трудового законодавства, - Опендатабот

Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.



Згідно з повідомленням, у 2021 році Держпраці запланувала у два рази більше перевірок підприємств на дотримання трудового законодавства, ніж провели у 2020 році. Так, у цьому році інспектори планують перевірити понад 211 тис. підприємств.



За інформацією аналітиків, кількість виявлених правопорушень стосовно працівників у 2021 році також збільшилася. У 2020 році порушення фіксували у 28% роботодавців, а в 2021 - у 31%.



За словами адвокатки юридичної компанії "Міллер" Ангеліни Климчук, Держпраця перевіряє компанії на будь-які порушення законодавства про працю. Проте зазвичай увага інспекторів прикута саме до фактів відсутності трудового договору.



Зазначається, що якщо людина працює без трудового договору, то для першої і третьої груп спрощеної системи оподаткування вноситься попередження. Для решти суб'єктів штраф становить 10 мінімальних зарплат - 60 тис. грн за кожного працівника. Повторне порушення спричинить штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат - 180 тис. грн за одного неоформленого працівника.



Експерти попередили, що інспектор нарахує штраф роботодавцеві, якщо той не допустить його до перевірки або створить перешкоди в її проведенні, а також якщо інспектор виявить незадекларовану працю: відсутність трудового договору, повідомлення про найм у Державну фіскальну службу та несплату податків.



В інших випадках інспектор складе припис, де вкаже, що треба виправити. Якщо компанія це зробить у зазначені терміни, її не притягуватимуть до відповідальності.



У повідомленні також зазначається, що у 2021 році вже було нараховано 99,4 млн грн штрафів з яких сплачено 23,1 млн грн. У минулому році ця сума складала 314 млн грн, а у 2019 - 1,6 млрд грн.

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