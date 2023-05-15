Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Щотижня ми відправляємо на фронт по 5-7 авто на фронт. Минулої пʼятниці ми відправили нашим хлопцям 7 авто. Загалом, станом на сьогодні на фронт поїхали 252 "бандероавтомобілі". Зараз стає все складніше знаходити та готувати техніку для наших військових. Проте ми не зупиняємося і працюємо далі", - розповів Гапачило.

Волонтер наголосив, що всі авто намагаються рівноцінно розподіляти по всій лінії фронту

"Зараз всі "бандероавтомобілі" є подарованими. Дарують в основному пікапи. Лідерами є громадяни Великої Британії, Німеччини та Нідерландів. Ми жартома називаємо цей процес "народний Рамштайн". Після того, як нам дарують такі автівки, ми їх розподіляємо по всіх напрямках фронту", - додав він.