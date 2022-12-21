Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну з РФ, - ВООЗ
Чверть населення України або до 10 мільйонів людей, можуть страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з війною з Росією
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта.
"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до важчих станів", - сказав він.
Зазначається, що до "важчих станів" входить посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), викликаний тривожними подіями. В агентстві додали, що кількість подібних випадків зростає після 10 місяців війни з Росією, що спонукало окреме агентство ООН запустити онлайн-служби підтримки.
Згідно з даними ВООЗ, станом на 21 грудня було здійснено щонайменше 700 атак на систему охорони здоров’я України.
- 10 жовтня міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік гарячих ліній психологічної підтримки.
- 21 листопада доктор Ярно Хабіхт заявив, що приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків, при цьому атаки Росії на українську інфраструктуру у сфері охорони здоров'я також вплинули на доступність медичних послуг.
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