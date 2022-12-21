Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта.

"За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою того чи іншого психічного розладу, від тривоги та стресу до важчих станів", - сказав він.

Зазначається, що до "важчих станів" входить посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), викликаний тривожними подіями. В агентстві додали, що кількість подібних випадків зростає після 10 місяців війни з Росією, що спонукало окреме агентство ООН запустити онлайн-служби підтримки.

Згідно з даними ВООЗ, станом на 21 грудня було здійснено щонайменше 700 атак на систему охорони здоров’я України.

10 жовтня міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік гарячих ліній психологічної підтримки.

21 листопада доктор Ярно Хабіхт заявив, що приблизно кожен п'ятий мешканець України має проблеми із доступом до ліків, при цьому атаки Росії на українську інфраструктуру у сфері охорони здоров'я також вплинули на доступність медичних послуг.

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