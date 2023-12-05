"Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!": НБУ презентував нову пам'ятну монету
НБУ випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!". Придбати її можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Дизайн монети номіналом 5 грн створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександр Резніков, який влітку цього року проходив практику в НБУ. Скульптор – Володимир Атаманчук.
На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги й всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань, зазначили в НБУ.
На реверсі монети – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, що "переплетена" та згуртована задля досягнення спільної мети.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров у вівторок, 5 грудня, привітали українців з Міжнародним днем волонтера і подякували за допомогу військовим.
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