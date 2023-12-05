5 грудня - Міжнародний день волонтерів: подякуємо всім, хто допомагає за покликом серця

День волонтерів відзначається в усьому світі для підкреслення важливості волонтерської діяльності, яка відіграє ключову роль у покращенні якості життя людей, наданні допомоги у кризових ситуаціях, розвитку спільнот, підтримці освітніх та медичних ініціатив, та багато іншого.

Особливим це свято стало для України, адже в часи війни волонтери стали справжніми янголами, що роблять неймовірні речі, знаходять необхідну техніку, доставляють її крізь кулі та вогонь. Вони діють, незважаючи на страх, невизначеність та втому. Цей день — це шана та вдячність тим, хто працює, не шукаючи винагороди або визнання.

Історія виникнення свята

Міжнародний день волонтерів був офіційно заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) та вперше був відзначений 5 грудня 1985 року. ООН активно підтримує це свято, щоб вшанувати внесок волонтерів у розвиток суспільства, підтримку людей та підвищення свідомості про важливість волонтерства для побудови кращого світу.

У міжнародному контексті - це свято, яке покликано відзначити та нагадати всім про роль волонтерів у вирішенні найактуальніших проблем нашого часу — бідності, освіти, охорони здоров'я, екології та інших сфер суспільства.

Фото: Максим Козицький

Українські волонтери

Український волонтерський рух почав активний розвиток в 90-х роках XX століття, однак офіційно на державному рівні Постанова Кабміну №1895 про волонтерську діяльність була затверджена 10 грудня 2003 року.

Для регулювання волонтерської роботи був введений в дію Закон України "Про волонтерську діяльність", що містить набір норм, які визначають права та обов'язки волонтерів, організаторів волонтерських програм, а також основні аспекти організації волонтерських проектів у країні.

З початку війни у 2014 році, багато українців, які добровільно приїхали з усіх куточків країни, відгукнулись на виклик часу та почали допомагати армії та місцевому населенню.

В Україні сьогодні працює низка волонтерських організацій та фондів, до найбільших можна віднести: "Повернись живим", "Армія SOS", "UNITED 24", "КОЛО Україна", "Благодійний фонд Сергія Притули" та багато інших.

Волонтери активно збирають гроші та необхідні матеріали, такі як одяг, продукти харчування, медичне обладнання, амуніцію та інші засоби, що необхідні бійцям на передовій. Багато волонтерів допомагають організувати медичні програми, реабілітацію поранених, психологічну підтримку та надання різного роду соціальної допомоги для тих, хто постраждав від війни.

Волонтери також допомагають збирати інформацію про події на передовій, щоб інформувати громадськість та міжнародну спільноту про ситуацію в регіоні та потреби українських бійців і мирного населення.

Тому цей день є відмінною нагодою вшанувати та висловити вдячність волонтерам за їхню самовіддану працю і безкорисливий внесок на благо суспільства.