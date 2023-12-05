"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо": Залужний привітав українців з Днем волонтера
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у вівторок, 5 грудня, привітав українців з Міжнародним днем волонтера і подякував за допомогу військовим
Про це Залужний написав у telegram.
Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що волонтери допомагають українським воїнам ще з перших днів російської агресії проти України у 2014 році.
За його словами, волонтери стали побратимами та посестрами, найближчими союзниками військових у боротьбі проти російських окупантів.
Читайте також: 5 грудня - Міжнародний день волонтерів: подякуємо всім, хто допомагає за покликом серця
"Від імені Збройних Сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву. Дякую за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти. За кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо!", - написав Залужний.
- 25 серпня миколаївські волонтери розгорнули на Хрещатику у Києві маскувальну сітку, яку внесли до книги рекордів України, як найбільшу сітку для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.31
- EUR Купівля 39.73Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе