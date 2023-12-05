"З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо": Залужний привітав українців з Днем волонтера

Про це Залужний написав у telegram.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що волонтери допомагають українським воїнам ще з перших днів російської агресії проти України у 2014 році.

За його словами, волонтери стали побратимами та посестрами, найближчими союзниками військових у боротьбі проти російських окупантів.

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"Від імені Збройних Сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву. Дякую за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти. За кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо!", - написав Залужний.