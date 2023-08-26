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Волонтери з Миколаєва побили рекорд львів'ян, створивши найбільшу в Україні маскувальну сітку

26 серпня, 2023 субота
02:51
Війна з Росією Миколаїв, Київ, маскувальна сітка, рекорд, ЗСУ

На Хрещатику у Києві 25 серпня миколаївські волонтери розгорнули маскувальну сітку, яку внесли до книги рекордів України, як найбільшу сітку для ЗСУ

Про це розповів організатор заходу Євген Нотевський, інформує "Суспільне".

Сітку було сплетено з ініціативи волонтерів організації "Молодь — майбутнє нації" в рамках акції "ЗСУ під покровом: мистецтво маскування в дії". Розгорнули полотно на фоні параду згорілої та захопленої російської техніки на Хрещатику у Києві.

Її довжина близько одного кілометра. Зокрема волонтери лишили 50 метрів пустої основи, аби кияни та гості міста мали змогу долучитися до плетіння та встановлення рекорду. Її було розкладено від Майдану Незалежності до торговельно-розважального центру ЦУМ.

Для виготовлення сітки знадобилися сім днів та близько 500 людей.

Представники Книги рекордів України виміряли розміри сітки та підтвердили новий рекорд.

"Ми маємо 2294 квадратних метрів. На сьогодні це найбільша сітка в Україні. Вона вимірювалася за площею тому, що це було зазначено в номінації. І сьогодні ми перевершили рекорд, який був зафіксований у Львові у 2022 році", — сказала керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Подальша доля маскувальної сітки вже вирішена — її розріжуть та передадуть на позиції українським військовим. Станом на 25 серпня волонтери мають запити від 12 бойових бригад.

  • Нагадаємо, попередній рекорд було встановлено у Львові у вересні 2022 року. Тоді було сплетено сітку, площею 1860 квадратних метрів.
Миколаїв
волонтери
рекорд Гіннеса
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