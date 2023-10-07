"Країна у стані тяжкого шоку": ізраїльський журналіст про масований ракетний обстріл Ізраїлю
Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, зазначив, що поки не зрозумілі масштаби катастрофи внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Поки обстріли начебто втихли. Центр країни майже не обстрілюють. В основному ведуть вогонь по півдню, по поселеннях поряд з Сектором Гази, я так розумію, з мінометів їх обстрілюють. Але ці обстріли там вже по інерції, як кажуть. Поки йде заклик резервістів в Ізраїлі. Я щойно проїздив повз автобусну зупинку, там багато людей зі зброєю резервистського вигляду. Ізраїльські артилерія та авіація працюють по цілях у Газі. Поки не відомо, що саме там бомбардують та обстрілюють", - розказав ізраїльський журналіст.
Сергій Ауслендер зауважив, що країна перебуває у стані тяжкого шоку. Ще навіть не зрозумілі масштаби катастрофи, але без сумнівів, що це катастрофа, тому що такого точно не було десятки років.
- 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.
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