"Країна у стані тяжкого шоку": ізраїльський журналіст про масований ракетний обстріл Ізраїлю

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поки обстріли начебто втихли. Центр країни майже не обстрілюють. В основному ведуть вогонь по півдню, по поселеннях поряд з Сектором Гази, я так розумію, з мінометів їх обстрілюють. Але ці обстріли там вже по інерції, як кажуть. Поки йде заклик резервістів в Ізраїлі. Я щойно проїздив повз автобусну зупинку, там багато людей зі зброєю резервистського вигляду. Ізраїльські артилерія та авіація працюють по цілях у Газі. Поки не відомо, що саме там бомбардують та обстрілюють", - розказав ізраїльський журналіст.

Сергій Ауслендер зауважив, що країна перебуває у стані тяжкого шоку. Ще навіть не зрозумілі масштаби катастрофи, але без сумнівів, що це катастрофа, тому що такого точно не було десятки років.

7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.

Більше інформації про напад ХАМАСу на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція







