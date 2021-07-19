Країни Балтії відкрились для українців. - Кулеба

Про це написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав міністр.



Умови в'їзду до Латвії:

COVID-сертифікати (про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty /Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) або про те, що особа перехворіла СOVID19)

ПЦР-тест (не більш як за 72 години до перетину кордону), або тест на антигени(24 години).

В разі відсутності тесту- одразу після прибуття необхідно його зробити.

Заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

????????Естонія ????????Латвія ????????Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Безвізовий вікенд у країнах Балтії? Тепер це знову можливо ????



Детальна інформація щодо умов в’їзду до кожної країни — на карті МЗС???? https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 19, 2021

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Литва пускає повністю вакцинованих від COVID-19 ( Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria/AstraZeneca) та мають відповідний документ або сертифікат, що це підтверджує, англійською або іншою мовою ЄС.Усі особи віком від 16 років, які в’їжджають до Литви невласним транспортом та не є вакцинованими, зобов’язані надати негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше як за 72 годин до в’їзду до Литви або тесту на антигени, зробленого не раніше як за 48 годин до в’їзду до Литви. 10-денна самоізоляція для таких осіб є також обов’язковою.