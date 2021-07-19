Країни Балтії відкрились для українців. - Кулеба
Латвія, Литва та Естонія дозволила в'їзд туристам з України
Про це написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Естонія, Латвія, Литва відкрилися для всіх типів подорожей українців, згідно з рекомендацією Ради ЄС", - написав міністр.
Умови в'їзду до Латвії:
- COVID-сертифікати (про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty /Pfizer, Spikevax/Moderna, Janssen) або про те, що особа перехворіла СOVID19)
- ПЦР-тест (не більш як за 72 години до перетину кордону), або тест на антигени(24 години).
- В разі відсутності тесту- одразу після прибуття необхідно його зробити.
- Заповнення анкети на сайті covidpass.lv.
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Усі особи віком від 16 років, які в’їжджають до Литви невласним транспортом та не є вакцинованими, зобов’язані надати негативні результати ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше як за 72 годин до в’їзду до Литви або тесту на антигени, зробленого не раніше як за 48 годин до в’їзду до Литви. 10-денна самоізоляція для таких осіб є також обов’язковою.
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