У 2008 році Україна не вступила до НАТО через побоювання Заходу спровокувати Володимира Путіна на ескалацію. Однак, євродепутатка Раса Юкнявічене вважає, що російський диктатор був спровокований саме тим, що Україна не була запрошена до Альянсу та ЄС.

“Сьогодні ситуація інша, і Україна отримала статус кандидата в Європейський Союз. Як на мене, Україна сьогодні більше, ніж член НАТО. Тому що Україна поводиться як член Альянсу і використовує західну зброю. Ми в Литві та багатьох інших країнах розуміємо, що Україна де-факто вже є членом НАТО. І це лише питання часу, коли Україна офіційно стане членом Альянсу”, – зазначила вона.

Крім того, колишня міністерка оборони Литви вважає, що від вступу України виграють усі країни-члени. “Ми маємо змінити наративи в країнах Альянсу. Це вигідно не лише Україні, але і нам в НАТО також потрібна Україна”, – підсумувала Раса Юкнявічене.