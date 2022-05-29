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Країни ЄС можуть заборонити імпорт російської нафти морем

29 травня, 2022 неділя
14:03
Світ санкції проти Росії

Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти Росії, в якій пропонується заборонити транспортування нафти з РФ морем

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти РФ. Пропонується заборона на морське транспортування нафти з Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також з проєкту ембарго на російську нафту пропонують виключити нафтопровід "Дружба" через позицію Угорщини.

Члени ЄС можуть поступово припиняти імпорт нафти морем, на це можуть дати шість місяців, і нафтопродуктів - на це дадуть 8 місяців. А Болгарія може отримати перехідний період до червня або грудня 2024 року.

"Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни", - додав Єрмак.

  • Нагадаємо, Угорщина виступає проти ембарго на російську нафту й запропонувала його альтернативу - постачання морем.

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Новини
Росія
ЄС
нафта
Єрмак
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