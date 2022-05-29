Країни ЄС можуть заборонити імпорт російської нафти морем
Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти Росії, в якій пропонується заборонити транспортування нафти з РФ морем
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти РФ. Пропонується заборона на морське транспортування нафти з Росії", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також з проєкту ембарго на російську нафту пропонують виключити нафтопровід "Дружба" через позицію Угорщини.
Члени ЄС можуть поступово припиняти імпорт нафти морем, на це можуть дати шість місяців, і нафтопродуктів - на це дадуть 8 місяців. А Болгарія може отримати перехідний період до червня або грудня 2024 року.
"Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни", - додав Єрмак.
- Нагадаємо, Угорщина виступає проти ембарго на російську нафту й запропонувала його альтернативу - постачання морем.
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