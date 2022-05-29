Країни ЄС можуть заборонити імпорт російської нафти морем

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Єврокомісія направила урядам ЄС переглянуту пропозицію щодо шостого пакета санкцій проти РФ. Пропонується заборона на морське транспортування нафти з Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також з проєкту ембарго на російську нафту пропонують виключити нафтопровід "Дружба" через позицію Угорщини.

Члени ЄС можуть поступово припиняти імпорт нафти морем, на це можуть дати шість місяців, і нафтопродуктів - на це дадуть 8 місяців. А Болгарія може отримати перехідний період до червня або грудня 2024 року.

"Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Угорщина виступає проти ембарго на російську нафту й запропонувала його альтернативу - постачання морем.