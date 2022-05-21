Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту

Про це повідомляє Fox News.

"Якщо ми будемо відрізані від російської нафти, буде фізично неможливо закупити достатньо нафти з інших джерел, щоб забезпечити нашу країну і нашу економіку. Наша економіка буде вбита без російського газу", - сказав Сійярто.

На його думку, запровадженням ембарго ЄС на постачання нафти морем досягне своєї мети, а економіка Угорщини продовжить функціонувати.

За словами Сійярто для технологічної трансформації процесу переробки нафти Угорщині потрібні інвестиції на 550 млн євро.

Угорщина через пункт про ембарго блокує пакет санкцій ЄС проти Росії.

За даними Bloomberg, Єврокомісія розглядає варіант виплати компенсації Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти і шостого пакета санкцій в цілому.

16 травня стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.

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