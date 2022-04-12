Країни ЄС отримають додаткові $3,8 млрд для допомоги українським біженцям
12 квітня Рада Європейського Союзу схвалила законодавчий акт щодо фінансування. Країни ЄС отримають додаткову підтримку у розмірі 3,8 мільярда доларів
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Прийняті зміни бюджету збільшують суму, яку країни ЄС могли отримати як попереднє фінансування в межах програм відновлення країн після пандемії.
"Ці зміни спрямовані на послаблення тиску на державні бюджети держав-членів ЄС, щоб вони могли краще впоратися з потоком біженців", – йдеться у заяві.
Гроші розподілятимуться з урахуванням кількості українських біженців, які приймає країна. Ті, хто приймає більше біженців, ніж 1% свого населення, у перший місяць кризи можуть претендувати на 45% від загального фонду. Країни також мають право вимагати виділення грошей на людину, варіант розраховано на базові потреби українських біженців.
Як повідомляє видання, з початку війни ЄС виділив 1 мільярд євро (близько 1,09 мільярда доларів) на військову підтримку, 500 мільйонів євро (близько 544 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу українцям і запровадив п’ять комплектів санкцій проти Москви.
За даними Єврокомісії, Європейський Союз приймає понад 4 мільйони українських біженців.
- Нагадаємо, Google створив фонд для підтримки українських стартапів із бюджетом $5 млн, обрані стартапи зможуть отримати до $100 000.
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