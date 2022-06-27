Дипломат поділився деталями в програмі "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі "Еспресо".

"Країни "Великої сімки" і 50 країн, які у "форматі Рамштайн" допомагають Україні, повинні зараз почати допомагати Україні так, наче це їхні Збройні сили та їхні громадяни воюють проти Росії. Ця війна перейшла на зовсім інший рівень - Російська Федерація погрожує світу", - зазначив Чалий.

Дипломат наголосив, що українці захищають не лише свою країну, а й увесь цивілізований світ від російської агресії.

"Нам потрібна настільки потужна військова допомога, наче це громадяни Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини тощо воюють тут. І якщо вони не гинуть зараз, то лише тому, що українці взяли на себе цю героїчну роль - захистити не лише Україну, а й усю Європу та світовий порядок. Саме так повинно надходити озброєння, не зважаючи на те, що це складно", - зауважив Валерій Чалий.

27 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції повідомив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді.

Того ж дня лідери країн "Великої сімки" опублікували спільну заяву щодо України, яка потерпає від російської агресії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb