Про це G7 повідомляє у twitter.

"Ми, лідери G7, непохитні в нашій солідарності з Україною, і підтверджуємо нашу прихильність підтримувати уряд і народ України в їх мужньому захисті суверенітету і територіальної цілісності своєї країни, а також у їхній боротьбі. за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє. Ми й надалі надаватимемо фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві.

Лідери країн G7 заявили про необхідність негайної реконструкції критичної інфраструктури України. Як джерела фінансування вони розглядають й російські активи, заморожені за кордоном у рамках санкцій.

"Ми також вивчимо інші життєздатні варіанти підтримки гуманітарних потреб України, її якнайшвидшого відновлення та реконструкції, включаючи використання заморожених російських активів відповідно до нашого національного законодавства", - наголошується в заяві.

Країни G7 засудили Росією за невиправданого використання ядерної риторики та висловили занепокоєння після заяви РФ про те, що вона може передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.

Вони наголосили, що Україна саме має прийняти рішення щодо майбутнього мирного врегулювання "без зовнішнього тиску чи впливу".

Велика сімка пообіцяла продовжувати зусилля щодо забезпечення України військовою та оборонною технікою. Крім цього, країни G7 висловили готовність досягти домовленостей із зацікавленими країнами та Україною щодо гарантій у сфері безпеки.

Також лідери Сімки закликали до негайного повернення громадян України, силоміць вивезених до Росії. Вони заявили, що РФ повинна припинити атаки на сільськогосподарську інфраструктуру та блокування судноплавних маршрутів і підкреслили, що Росія несе величезну відповідальність за глобальну продовольчу безпеку.

27 червня країни Великої сімки домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до лідерів G7, що війну з Росією необхідно завершити до зими.

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