Про це повідомляє адміністрація президента США Джо Байдена.

Відповідної домовленості було досягнуто на саміті G7, який відбувається 26-28 червня у Німеччині.

"Наші заходи будуть продовжувати руйнувати військово-промисловий комплекс Путіна з найважливіших компонентів, не дозволять валютним резервам центрального банку підтримувати хвору економіку і позбавлятимуть Путіна ресурсів, необхідних йому для ведення війни, а також притягуватимуть клептократію до відповідальності за її прагнення отримали прибутки. Ефективність наших заходів з часом лише посилиться, щоб ще більше ізолювати Росію від світової економіки", - завили у білому домі.

Серед іншого, країни "Великої сімки" планують вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва та ланцюжків постачання. Ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, у тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор. Розширити санкції на сотні російських фізичних осіб та компаній.

Також буде підвищено мита на більш ніж 570 груп товарів із Росії вартістю близько $2,3 млрд. Та, як анонсувалося раніше, скоротити доходи РФ від продажу золота.

25 травня повідомлялося, що Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

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