Білий дім оприлюднив перелік нових санкцій країн G7 проти Росії
Країни "Великої сімки" домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії
Про це повідомляє адміністрація президента США Джо Байдена.
Відповідної домовленості було досягнуто на саміті G7, який відбувається 26-28 червня у Німеччині.
"Наші заходи будуть продовжувати руйнувати військово-промисловий комплекс Путіна з найважливіших компонентів, не дозволять валютним резервам центрального банку підтримувати хвору економіку і позбавлятимуть Путіна ресурсів, необхідних йому для ведення війни, а також притягуватимуть клептократію до відповідальності за її прагнення отримали прибутки. Ефективність наших заходів з часом лише посилиться, щоб ще більше ізолювати Росію від світової економіки", - завили у білому домі.
Серед іншого, країни "Великої сімки" планують вжити нових заходів, спрямованих проти російського військового виробництва та ланцюжків постачання. Ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, у тому числі до тих, що підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор. Розширити санкції на сотні російських фізичних осіб та компаній.
Також буде підвищено мита на більш ніж 570 груп товарів із Росії вартістю близько $2,3 млрд. Та, як анонсувалося раніше, скоротити доходи РФ від продажу золота.
- 25 травня повідомлялося, що Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе